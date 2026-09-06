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Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Flick antes del duelo ante el Valencia: es difícil jugar en este ambiente

Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
Primera División
L. Yamal
H. Flick
Rodri
España
Alemania

El entrenador alemán criticó el horario del partido

Hansi Flick, director técnico del Barcelona, advirtió de la dificultad del duelo ante su anfitrión, el Valencia, este domingo en el estadio de Mestalla, en la cuarta jornada de LaLiga, señalando las altas temperaturas y la humedad.

Flick declaró, en unas manifestaciones a la prensa antes del inicio del encuentro: "El clima es muy caluroso, es difícil jugar a las cuatro de la tarde con estas condiciones. Quizás no sea el mejor horario, pero la decisión ya se tomó, y tenemos que aceptarla y jugar".

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El técnico alemán habló sobre la titularidad de Rodri por primera vez con la camiseta del Barcelona, junto a Pedri en el centro del campo, afirmando: "Tenemos una gran calidad en el mediocampo, y Marc Bernal ha ofrecido grandes actuaciones en los últimos partidos".

Y añadió: "Ahora es bueno que Rodri comience el partido, porque necesita mejorar su forma física. Y por lo que veo de él en los entrenamientos, puedo decir que es un jugador magnífico. Quiero ver cómo funciona lo que trabajamos con su presencia junto a Pedri, y lo que ambos pueden ofrecer juntos en el centro del campo".

Sobre el esperado enfrentamiento, Flick dijo: "Será un partido difícil, especialmente con estas condiciones y con la presencia de este público. Pero queremos mostrar nuestro estilo habitual. Conocemos la calidad de nuestro equipo, y cómo queremos jugar, y tenemos que demostrarlo dentro del campo".

Flick también abordó la situación de su jugador Lamine Yamal, que comienza el partido como titular, y si estaba en condiciones de disputar los 90 minutos completos, afirmando: "Ya veremos, puede que juegue 90 minutos o 60 minutos, depende del desarrollo del partido, pero sin duda está listo".

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