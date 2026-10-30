Flick alcanza su primer millón: el técnico del Barcelona acapara los focos

El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, logró un arranque excepcional en Instagram, tras superar la barrera del millón de seguidores en menos de 24 horas desde la apertura de su cuenta oficial, después de un mensaje dirigido a la afición del club catalán que tuvo una amplia repercusión.

El diario español "Sport" informó de que el Barcelona y Flick anunciaron, la noche del jueves, mediante una publicación conjunta, la apertura de una cuenta personal del entrenador alemán en la plataforma, con el objetivo de compartir con los aficionados del club momentos de su vida cotidiana, los entresijos de su trabajo como técnico y otros contenidos relacionados con su experiencia con el equipo.

Flick escribió en su mensaje: "¡Hola, afición del Barcelona! Estoy muy contento de estar en Instagram y compartir algunos momentos de mi vida cotidiana, y mi vida con el Barcelona y con vosotros", antes de sorprender a los aficionados con una frase en catalán en la que dijo: "Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Visca el Barça!".

El paso tuvo una gran repercusión entre los aficionados del conjunto catalán, que se apresuraron a seguir la cuenta del entrenador, llegando a más de un millón de seguidores en pocas horas, en un logro que refleja la magnitud de la popularidad de la que goza dentro del club y entre sus seguidores.

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Y pese a que los jugadores del Barcelona cuentan con enormes cifras de seguidores en las redes sociales, Flick alcanzó esta cifra récord con una rapidez llamativa, a pesar de que su cuenta es reciente y ninguno de los jugadores actuales del equipo lo precedió en este logro en las mismas circunstancias.

El entrenador alemán podría recibir un impulso adicional en su número de seguidores si los jugadores del Barcelona contribuyen a promocionar su cuenta a través de sus publicaciones o historias, especialmente Lamine Yamal, que es el más seguido entre los jugadores del equipo, con cerca de 60 millones de seguidores.

La actividad de Flick se ha limitado hasta ahora a una sola publicación y dos historias en su nueva cuenta; una de ellas la dedicó a dar el pésame a las familias de las víctimas del accidente de tren en Toledo, mientras que a través de la otra anunció su estreno en las redes sociales.