El brasileño Raphinha, estrella del Barcelona, se ejercitó este jueves con sus compañeros en el entrenamiento grupal, tras su ausencia durante el último periodo por lesión.

Raphinha se lesionó durante el parón internacional con la selección de su país, Brasil, y por ello se perdió los dos últimos partidos del Barça ante el Getafe (Liga) y el Galatasaray (Liga de Campeones).

El diario catalán "Sport" informó de que Raphinha volvió a participar en el entrenamiento grupal con el Barcelona este jueves, un paso importante dentro de su proceso de recuperación.

Señaló que el extremo brasileño salió al césped junto a sus compañeros en una sesión que servirá para evaluar su respuesta física después de varios días realizando trabajo individual.

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El jugador brasileño había completado entrenamientos individuales sobre el césped a lo largo de los últimos días, con un aumento progresivo de la carga de trabajo físico. Además, el periodo que el Barcelona pasó en Estambul (para enfrentarse al Galatasaray) permitió al futbolista seguir avanzando en su fase de recuperación, hasta sentirse cada vez mejor.

El objetivo de Raphinha parece claro: quiere estar listo para disputar el partido del próximo sábado ante el Real Betis en la Liga, aunque ni él ni el cuerpo médico quieren asumir riesgos innecesarios. Todo dependerá de su respuesta durante la sesión de entrenamiento de hoy y de la evolución de su estado en las próximas horas.

Raphinha es uno de los jugadores más comprometidos de la plantilla catalana, y su ausencia llegó en un momento muy delicado del calendario. Pese al empeño del extremo brasileño por regresar lo antes posible para ayudar a sus compañeros, es plenamente consciente de que la recuperación completa, y evitar cualquier recaída, sigue siendo la máxima prioridad.

En Estambul, durante el duelo contra el Galatasaray, el Barcelona echó de menos algunas de las virtudes que el jugador brasileño aporta al rendimiento del equipo, especialmente su energía y su gran capacidad de presión. Aun así, el equipo de Hansi Flick ofreció una actuación excepcional en la segunda parte con la que logró neutralizar por completo al conjunto turco.

Ahora, con un calendario cargado y partidos decisivos en el horizonte, el regreso de Raphinha supondrá un refuerzo importante para el cuerpo técnico catalán.

Si las cosas siguen una línea positiva y Flick considera que es el momento adecuado, el jugador brasileño podría sumarse a la lista del equipo que viaje a Sevilla para enfrentarse al Real Betis. Y aunque su participación todavía no está garantizada, la sesión de entrenamiento prevista para este jueves puede ser decisiva para acercar la fecha de su vuelta al césped.

En otro orden de cosas, el neerlandés Frenkie de Jong también completó la sesión de entrenamiento al completo. Tras su regreso al grupo la semana pasada, el jugador podría recibir —según explicó Hansi Flick en conferencia de prensa— el alta médica esta semana, lo que abriría la puerta a su inclusión en la convocatoria del equipo para el partido contra el Real Betis.



