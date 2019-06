Fito Zelaya rescata el lado positivo de no ir a Copa Oro

El delantero salvadoreño conversó con El Gráfico tras su debut con Los Ángeles FC en la US Open Cup.

Una de las ausencias más marcadas que tendrá la Selecta es la del delantero de Los Ángeles FC, Rodolfo Zelaya. El tema pasa por decisión de técnico mexicano Carlos de los Cobos pues no convocará a nadie que haya estado involucrado en el tema de amaños de partidos.

“Uno se tiene que preparar siempre. Debe estar atento si su entrenador lo toma en cuenta a uno. Siempre estoy preparado. Estoy entrenando fuerte para poder estar a la altura de mis compañeros y si sigo siendo tomado en cuenta, debo aprovecharlo al máximo. Es lo que uno tiene que hacer, de mostrar dentro de la cancha en cada minuto que le dé el entrenador”, comentó Fito a El Gráfico ante la pregunta de será un beneficio el no asistir y concentrarse con su equipo, como lo ha decidido hacer Carlos Vela, su compañero de equipo.

Sobre si irá a ver a la Selecta contra Honduras en el juego que disputarán en el Banc of California Stadium, el exAlianza expresó lo siguiente: “Realmente no sé. No tengo planes de nada ahorita. No sé cómo va a estar mi día. No sé”, afirmó.