¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Everton v OSC Lille - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Firmado: Bouaddi comienza su aventura con el Manchester City

Fichajes
A. Bouaddi
Manchester City
Lille
Premier League
Marruecos
Marruecos
Inglaterra
Francia

El león está listo para el desafío

El marroquí Ayoub Bouaddi, centrocampista del Lille, está cerca de fichar oficialmente por el Manchester City durante el mercado de fichajes veraniego en curso.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Ayoub Bouaddi ha pasado el reconocimiento médico con el Manchester City. Se une al club procedente del Lille por 95 millones de euros, más 5 millones de euros en variables".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Y añadió el experto en fichajes: "Todos los documentos del traspaso de Bouaddi han sido firmados por los clubes".

Cabe recordar que Bouaddi mostró una actuación destacada con la selección de Marruecos en el Mundial 2026, donde fue un pilar fundamental en el centro del campo pese a su corta edad.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google