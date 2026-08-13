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Fin de la polémica: un solo paso separa a Diaby de su regreso al Leverkusen

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Un solo paso separa a Diaby de la salida

Diversos informes de prensa alemanes aseguraron que el francés Moussa Diaby, extremo del Al-Ittihad saudí, está a las puertas de regresar al Bayer Leverkusen alemán durante el actual mercado de fichajes de verano.

En el último periodo, el nombre de Diaby se ha vinculado con la salida de las filas del "Decano" y el fichaje por el Inter de Milán o el Leverkusen, ya que existe un deseo mutuo entre el jugador y el Al-Ittihad de separarse.

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Según lo informado por la cadena "Sky Sports" en su edición alemana, Diaby alcanzó un acuerdo con el Bayer Leverkusen por un contrato que se extiende hasta el verano de 2031.

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Precisó que las negociaciones con el Al-Ittihad siguen en curso, pero que son complicadas y aún no están cerca de completarse, mientras que el Leverkusen se esfuerza por alcanzar un acuerdo.

El Al-Ittihad se había desprendido de numerosas estrellas extranjeras desde el pasado mes de enero, encabezadas por los franceses N'Golo Kanté y Karim Benzema, y después se marcharon el brasileño Fabinho y el albanés al inicio de la actual temporada.

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