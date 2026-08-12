Tras un mes entero de espera y de complicaciones con los papeles y los trámites administrativos, el Barcelona Atlètic respiró por fin aliviado con la llegada del ansiado fichaje a la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El club catalán anunció oficialmente este miércoles el fichaje del lateral izquierdo ecuatoriano José Caicedo, de 18 años, quien firmó su contrato y comenzó de inmediato los entrenamientos bajo la dirección del técnico Juliano Belletti.

Caicedo había aterrizado en Barcelona el pasado lunes y no perdió ni un instante, pues disputó su primera sesión de entrenamiento el martes, antes de firmar oficialmente la mañana del miércoles en las oficinas de la Ciudad Deportiva con la presencia del director del fútbol formativo José Ramón Alexanko, para aparecer después con la camiseta blaugrana por primera vez.

Pese a que el fichaje se anunció desde el pasado 13 de julio, el jugador se vio obligado a permanecer en Ecuador debido a trámites administrativos que le impidieron incorporarse al equipo en la fecha prevista del 20 de julio.

Caicedo se une al filial en calidad de cedido procedente del LDU Quito ecuatoriano, con una opción de compra de 2,5 millones de euros que podría convertirse en obligatoria al cumplirse determinadas condiciones.

El Barcelona confía mucho en el joven lateral, descrito como un lateral moderno por la fuerza física, la enorme velocidad y la clara vocación ofensiva que posee, siendo Alejandro Baldé su referente y su modelo a seguir.

Caicedo se ha convertido en candidato a disputar sus primeros minutos con la camiseta del Barcelona dentro de pocos días, cuando el Barcelona Atlètic se mida amistosamente con el L'Hospitalet la tarde del próximo sábado en el estadio Feixa Llarga, en caso de que el técnico Belletti considere que está listo para participar.