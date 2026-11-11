Fichaje invernal: el Barcelona se prepara para rescatar a la estrella de Argelia

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El Barcelona se prepara para moverse en el próximo mercado de fichajes invernal en busca de una solución a la crisis en la posición de lateral izquierdo, en medio de la incertidumbre que rodea el futuro de Alejandro Baldé y la posibilidad de su salida del club catalán.

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El diario "Sport" de Cataluña reveló que el Barcelona sigue la situación del argelino Rayan Aït-Nouri, quien sufre por su escasa participación con el Manchester City bajo la dirección del técnico Enzo Maresca, y se ha mostrado abierto a un cambio de aires durante el próximo mes de enero, en busca de una oportunidad para recuperar su lugar y disponer de minutos de juego regulares.

Según el informe, el jugador argelino, de 25 años, no se siente satisfecho con su situación actual en el Manchester City, después de haber fracasado en afianzarse en el once titular desde su llegada al equipo inglés, lo que le empuja a él y a su entorno a estudiar la posibilidad de marcharse a mitad de temporada.

Una vieja operación vuelve a los planes del Barcelona

"Sport" señaló que Aït-Nouri encaja con las características técnicas que busca el Barcelona, gracias a sus cualidades ofensivas y su habilidad para progresar con el balón, además de su capacidad para jugar en espacios reducidos y asociarse con sus compañeros para generar superioridad numérica en las zonas rivales.

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El interés del Barcelona en el lateral argelino no es nuevo, ya que la dirección deportiva del club lo había seguido antes de su traspaso al Manchester City, pero el club inglés logró entonces cerrar la operación a su favor.

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El Manchester City había fichado a Aït-Nouri en junio de 2025 procedente del Wolverhampton, con un contrato que se extiende hasta el verano de 2030, después de que el jugador ofreciera actuaciones destacadas en la Premier League.

Durante su última temporada con el Wolverhampton, el lateral argelino disputó 37 partidos en la Premier League, marcó 4 goles y dio 6 asistencias, confirmando sus notables cualidades ofensivas antes de su traspaso al estadio del Etihad.

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Pero su experiencia con el Manchester City no transcurrió como se esperaba, ya que no logró hacerse con un papel titular, y su futuro quedó en entredicho ante las crecientes posibilidades de su salida durante el próximo periodo de fichajes.

La condición del Manchester City complica la tarea del Barcelona

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Pese al interés del Barcelona en fichar a Aït-Nouri, el principal obstáculo reside en la fórmula económica de la operación, según lo indicado por el diario catalán.

"Sport" aclaró que el Manchester City no se opone a desprenderse del jugador en calidad de cesión durante enero, pero prefiere incluir una cláusula que obligue al club cesionario a comprar su contrato de forma definitiva en el próximo mes de junio.

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Esta condición representa un problema para el Barcelona, que busca aprovechar las oportunidades disponibles en el mercado de fichajes sin comprometer grandes cantidades que puedan afectar a sus planes para reforzar otras posiciones durante el próximo verano.

Además, el club catalán no quiere precipitarse al comprometerse con una inversión económica importante, especialmente porque la conclusión de la operación está ligada a la evolución del futuro de Baldé, que todavía dispone de una oportunidad para cambiar su situación dentro del equipo.

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El futuro de Baldé, la clave de la operación

El posible movimiento del Barcelona por Aït-Nouri está vinculado al destino de Alejandro Baldé, cuyo papel ha retrocedido bajo la dirección de Hansi Flick, y cuya salida durante el mercado invernal se ha convertido en una posibilidad planteada.

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El diario "Mundo Deportivo" había revelado en un informe anterior que Baldé comenzaba a aceptar la idea de abandonar el Barcelona en busca de una mayor oportunidad de participación, después de que su presencia disminuyera en los planes del técnico alemán, pese a su deseo de recuperar su lugar en el once titular.

Asimismo, informes españoles apuntaron al interés de la Roma en fichar al lateral español, mientras que informes italianos hablaron de la presencia de la Juventus entre los clubes que siguen su situación, ante el posible deseo del Barcelona de beneficiarse económicamente de su salida.

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La salida de Baldé representa un reto deportivo para el Barcelona, al ser una de las opciones naturales más destacadas en la posición de lateral izquierdo, lo que hace que fichar a un sustituto adecuado sea una necesidad para evitar dejar esa posición sin el refuerzo suficiente durante la segunda mitad de la temporada.

El Manchester United y la Juventus vigilan a la estrella de Argelia

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El Barcelona no se mueve en solitario en el caso de Aït-Nouri, ya que el Manchester United sigue la situación del jugador después de haber intentado ficharlo durante el pasado periodo de fichajes, mientras que la Juventus también aparece entre los clubes interesados en contar con sus servicios.

"Sport" indicó que el agente del jugador, Ali Barat, mantuvo varias reuniones con Deco, el director deportivo del Barcelona, durante los últimos meses, para tratar varios asuntos relacionados con el mercado de fichajes, lo que mantiene abiertos los canales de comunicación entre ambas partes.

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El agente ya había ofrecido anteriormente al Barcelona la posibilidad de fichar al joven talento Jay Gabriel, quien, según los informes, está cerca de incorporarse al Real Madrid.

Entre el deseo de Aït-Nouri de salvar su experiencia con el Manchester City y la posible necesidad del Barcelona de reforzar la posición de lateral izquierdo, la operación se presenta como una oportunidad adecuada para ambas partes, pero su cierre seguirá dependiendo de la postura del club inglés respecto a las condiciones de la cesión y de lo que depare la evolución del futuro de Baldé durante las próximas semanas.