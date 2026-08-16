El portugués Joao Cancelo, jugador del Al-Hilal, se acercó al regreso a las filas del Barcelona, después de publicar un mensaje a través de sus cuentas en las redes sociales que incluyó una clara alusión al club catalán.

Cancelo, de 32 años, había publicado una foto suya de espaldas vistiendo la camiseta del Barcelona, y colocó a su lado un reloj de arena, en señal de que su regreso al estadio Spotify Camp Nou se ha convertido en solo una cuestión de tiempo.

El Barcelona acordó con el Al-Hilal hace semanas el traspaso del lateral portugués por 10 millones de euros, aunque medios de comunicación saudíes señalaron durante los últimos días que las exigencias del club subieron a 15 millones.

El diario español "Mundo Deportivo" reveló que Cancelo se unirá al Barcelona de forma gratuita, a cambio del fichaje por parte del Al-Hilal de Marc Casadó, quien quedó fuera de los planes de Hansi Flick, por una cantidad económica inferior a los 40 millones de euros, cifra que el club catalán pretendía obtener por la venta del jugador.

Cancelo quedó fuera de la lista del Al-Hilal en su partido inaugural ante el Al-Faisaly, el pasado viernes, mientras que su entrenador Simone Inzaghi aclaró que el jugador "sigue entrenando con normalidad con el equipo".

Y añadió el técnico italiano: "En lo que respecta a su futuro y su continuidad, es un asunto que le corresponde a la dirección".

El Al-Hilal cuenta actualmente con 13 jugadores extranjeros en su plantilla, mientras que la normativa permite inscribir únicamente 10 jugadores extranjeros por equipo.

Tras el buen nivel que mostró Cancelo durante su etapa a préstamo la temporada pasada, después de incorporarse al Barcelona procedente del Al-Hilal en la segunda vuelta de la temporada, Hansi Flick dio su aprobación para que la dirección deportiva se moviera con el fin de fichar de forma definitiva al versátil jugador portugués.

El acuerdo entre el Barcelona y Cancelo quedó completamente cerrado, y solo falta la aprobación del Al-Hilal para culminar la operación.