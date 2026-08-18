El Barcelona está cada vez más cerca de cerrar el fichaje del francés Yoan Makoundou, pívot de 26 años, quien vuelve a los planes del club catalán un año después de que su traspaso se frustrara, en medio de fuertes indicios de que ambas partes están próximas a alcanzar un acuerdo definitivo.

Según el diario catalán "Sport", las negociaciones entre el Barcelona y Makoundou han llegado a fases avanzadas, y el acuerdo se encuentra en sus últimas etapas, en una operación que podría convertir al jugador francés en el décimo fichaje del club durante el actual periodo de traspasos.

El Barcelona ya había estado cerca de incorporar a Makoundou el pasado verano, tras incluirlo en sus planes para reforzar la primera línea junto a Willy Hernangómez y Jan Vesely, pero la operación no se completó en el último momento, después de que el Mónaco decidiera retener al jugador y contar con él bajo la dirección de Vassilis Spanoulis.

Makoundou había pasado las dos temporadas anteriores cedido en el Buducnost y el Türk Telekom, antes de abandonar el Mónaco el pasado mes de marzo y fichar por el Fujian Sturgeons chino, donde ofreció un nivel destacado y promedió 15,2 puntos y 6,2 rebotes por partido.

Tras concluir su experiencia en China, el jugador francés regresó al Mónaco con un contrato corto hasta el final de la temporada, y quedó como agente libre una vez finalizado su contrato, lo que devolvió su nombre con fuerza a los planes del Barcelona, que busca una nueva incorporación para completar su plantilla en la posición de pívot, especialmente con la presencia de Jabari Parker y Oleg Balashov entre las opciones del equipo.

La directiva del Barcelona dispone de margen de maniobra para cerrar la operación, después de que el tope de gasto en salarios del equipo de baloncesto aumentara hasta unos 36 millones de euros la próxima temporada, en comparación con los 28,5 millones de la temporada pasada, lo que otorga al club un margen adicional para completar sus movimientos en el mercado de fichajes.