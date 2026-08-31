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Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Fichaje bomba: el «nuevo Courtois» llama a las puertas de Anfield

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Un solo paso le separa de la incorporación

El Liverpool se prepara para dar el paso con el objetivo de fichar al joven portero belga Luca Bruggemans, guardameta del Genk, en una operación cuyo importe podría alcanzar los 35 millones de euros, dentro del plan del club para asegurar el futuro de la portería, ante la incertidumbre que rodea el porvenir de Giorgi Mamardashvili y Alisson Becker.

Según el experto belga en el mercado de fichajes Sacha Tavolieri, el Genk valora a Bruggemans, de 18 años y con una estatura que ronda los dos metros, en unos 35 millones de euros, mientras que su traspaso al Liverpool está directamente ligado al futuro de Mamardashvili con el conjunto inglés durante las últimas horas del mercado de fichajes.

En Bélgica se considera a Bruggemans como uno de los talentos emergentes más destacados en la portería, hasta el punto de que ha recibido el apodo de «el nuevo Courtois», en referencia a su compatriota Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, que inició su carrera en el Genk antes de abrirse camino hasta la cima del fútbol europeo.

La paradoja radica en que el Liverpool ya fichó a Mamardashvili, tras pagar cerca de 30 millones de euros para incorporarlo desde el Valencia, pero lo mantuvo cedido durante una temporada antes de unirse a las filas del equipo, con lo que el portero georgiano se convierte en una de las opciones de futuro para proteger la portería de Anfield.

No obstante, el futuro de Mamardashvili podría determinar el destino del fichaje de Bruggemans, ya que las informaciones apuntan a que el Liverpool incorporará al portero belga en cuanto se marche el georgiano, mientras que Bruggemans permanecerá cedido en el Genk una temporada más si Mamardashvili continúa en las filas del equipo.

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El movimiento del Liverpool se enmarca en la reorganización de la portería, especialmente con el contrato de Alisson próximo a expirar en junio de 2027 y la falta de claridad sobre la postura del club respecto a la renovación de su vínculo con el guardameta brasileño, que cumplirá 34 años el próximo octubre.

Alisson se incorporó al Liverpool en el verano de 2018 procedente de la Roma por 72 millones de euros, y desde entonces ha logrado consolidarse como uno de los porteros más destacados de la historia del club, pero el Liverpool ya ha empezado a pensar en la siguiente etapa, ya sea con la presencia de Mamardashvili o mediante un nuevo talento como Bruggemans.

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