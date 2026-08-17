¿Ficha la Juventus a Mostafa Shobier? El club italiano responde

El club italiano Juventus ha zanjado su postura respecto a las informaciones que circularon durante las últimas horas sobre su interés en fichar a Mostafa Shobier, guardameta del Al Ahly, durante el actual periodo de fichajes de verano.

Se difundieron informes en los medios que señalaban que el portero egipcio de 25 años había entrado en la lista de candidatos para reforzar la posición de guardameta en las filas de la Juventus antes del inicio de la nueva temporada.

En contrapartida, el sitio Tribuna.com se puso en contacto con la oficina de prensa del Juventus para preguntar sobre la veracidad de estas noticias y obtener una respuesta oficial acerca de la existencia de negociaciones con el portero del Al Ahly.

La respuesta del club italiano fue tajante, ya que negó por completo la existencia de cualquier interés en fichar a Mostafa Shobier.

El representante del Juventus declaró en unas manifestaciones exclusivas para Tribuna.com: "El Juventus no tiene ningún interés en absoluto en fichar a Mostafa Shobier, y el jugador no está dentro de nuestros planes".

El portero del Al Ahly desempeñó un papel destacado en la clasificación de la selección de Egipto a los octavos de final de la Copa del Mundo por primera vez en su historia, después de ofrecer una serie de actuaciones sólidas que llamaron la atención de seguidores y ojeadores de varios clubes fuera de Egipto.

De esta manera, el Juventus cerró la puerta a los rumores que vincularon al portero egipcio con un traspaso a la liga italiana, confirmando que no existe ninguna negociación ni interés en incorporarlo durante el actual mercado de fichajes.

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