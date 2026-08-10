Feyenoord todavía no ha conseguido ampliar la vinculación de Jerayno Schaken con el club, según informa De Telegraaf. Las negociaciones con los representantes del extremo derecho de diecisiete años avanzan con dificultad. El FC Twente sigue esperando dar el golpe.

El club de Enschede ya presentó anteriormente una oferta de alrededor de un millón de euros por Schaken y no ha abandonado su interés pese a otras operaciones de mercado. Mientras tanto, el atacante también está siendo seguido desde el extranjero.

Schaken volvió a causar una gran impresión la semana pasada durante un amistoso del Feyenoord Sub-21 contra el Real Madrid Sub-19. El hijo del exinternacional neerlandés Ruben Schaken marcó dos goles en ese partido y siguió así ganando protagonismo.

Feyenoord incorporó a Schaken hace un año a coste cero procedente del SC Heerenveen. Este verano dio el salto del Sub-17 al Sub-21, aunque el extremo esperaba poder incorporarse directamente al primer equipo.

Eso no ocurrió en un primer momento, pero después de que se conociera el interés del FC Twente, la situación cambió. Schaken entrenó la semana pasada con el primer equipo del técnico Giovanni van Bronckhorst.

El contrato actual de Schaken con el Feyenoord se extiende hasta mediados de 2028. El FC Twente quiere firmarlo por tres temporadas, la duración máxima permitida para jugadores que aún no han cumplido los dieciocho años.

La situación de Schaken ya provocó hace dos semanas una gran agitación. Entonces, su padre, Ruben Schaken, cargó duramente contra el Feyenoord después de que se rechazara la oferta del FC Twente y, según él, no se hubieran cumplido promesas previas hechas a su hijo. «Esto es sabotaje del Feyenoord. No voy a permitir que esto le pase a mi hijo», dijo entonces el exjugador del Feyenoord a ESPN.

El interés del FC Twente en Schaken es independiente de la llegada de Filip Thorvaldsen al Grolsch Veste. El extremo noruego de veinte años será traspasado desde el Vålerenga por cerca de cinco millones de euros y el lunes fue visto en Enschede para pasar el reconocimiento médico.

Thorvaldsen puede desempeñarse en ambas bandas y ya se quedó fuera el pasado fin de semana de la convocatoria del Vålerenga para el partido contra el FK Bodø/Glimt debido a un traspaso inminente. El internacional noruego en categorías inferiores suma hasta ahora diez goles y cinco asistencias en 67 partidos con el Vålerenga.