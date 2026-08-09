Fermín López, estrella del Barcelona, expresó su deseo de que uno de los jugadores regrese al Barça el próximo año, abordando una serie de asuntos relacionados con el conjunto catalán.

Estas declaraciones llegan tras la participación del Barça en los dos partidos de la Copa Friuli-Venecia Julia, disputada en Italia, donde el Barcelona había logrado la victoria ante el Nottingham gracias a un gol de penalti marcado por Raphinha en el tiempo de descuento, antes de caer frente al Udinese en el triangular amistoso.

Según el diario español "As", Fermín López comentó de forma directa sobre la marcha de Ronald Araújo al Liverpool, afirmando: "Espero que regrese el próximo año".

Sobre los rumores en torno a la salida de Ferran Torres, el jugador del Barcelona dijo: "No quiero entrar en ese tema porque no tengo la información suficiente. Es un compañero magnífico y espero que decida lo que sea mejor para él, pero no quiero entrar en eso".

Y acerca de las especulaciones relacionadas con el jugador Rodri, Fermín López declaró: "No tengo información sobre este asunto, pero lo que decidan Deco y la dirección deportiva me parecerá adecuado. Todo el mundo sabe que Rodri es un gran jugador, y no quiero entrar demasiado en este tema, porque es una falta de respeto hacia los jugadores que están actualmente".

En cuanto a su valoración del partido y de su nivel, la estrella blaugrana explicó: "Tenía muchas ganas de jugar, y todavía me falta un poco de ritmo de partidos. Ha sido un verano muy duro, pero ahora estoy bien y quiero seguir creciendo".

Y sobre los jóvenes del equipo, Fermín elogió a los jugadores de la academia, afirmando: "Estamos trabajando muy bien, y los jugadores que vienen de La Masía tienen una calidad muy alta".