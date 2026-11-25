Cómo ver el Ferencvaros vs NK Celje con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 15:00 Groupama Arena

El Ferencvaros recibe al NK Celje en el Groupama Arena de Budapest en un partido de la fase de liga de la Europa League.

El equipo local llega situado entre los cuatro primeros de la clasificación gracias a su buena racha en Europa. El equipo de Balazs Borbely venció por 2-0 al AC Milan en esta competición a principios de mes.

En la competición nacional, las cosas no han ido tan bien. El Ferencvaros perdió por 3-1 ante el Gyori ETO en la NB I el 21 de noviembre, poniendo fin a una racha de cuatro victorias consecutivas.

El Celje llega a Hungría en una situación muy diferente en la clasificación: ocupa el 25.º puesto, pero tiene motivos para confiar en sus posibilidades. El equipo de Zoran Zeljkovic ganó por 3-2 al Sturm Graz en su anterior partido europeo.

El equipo esloveno ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Esa racha incluye una victoria por 2-0 ante el Brinje Grosuplje en la Prva Liga el 22 de noviembre.

Esto es lo que necesitas saber sobre el canal de televisión, la retransmisión en directo y la hora de inicio del partido.

La información oficial sobre la retransmisión del Ferencvaros vs NK Celje no está disponible por el momento. Los detalles sobre el canal de televisión y la retransmisión en directo se añadirán cuando se confirmen.

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