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Derby County v Manchester United - FA Cup 5th RoundGetty Images Sport
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Ferdinand defiende a Cristiano Ronaldo: ¡Jesus se cree Ferguson!

C. Ronaldo
Portugal vs Noruega
Portugal
Noruega
UEFA Nations League A
J. Jesus
Portugal
Noruega

¿Qué dijo la exestrella del Manchester United?

La estrella inglesa Rio Ferdinand, leyenda del Manchester United, abrió fuego contra Jorge Jesus, entrenador de la selección de Portugal, por su crisis con Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr saudí, durante el actual parón internacional.

Estalló una crisis candente entre Jesus y Ronaldo, después de que el técnico portugués decidiera no dar entrada a "El Bicho" durante el duelo ante Noruega en la jornada 2 de la Liga de Naciones de la UEFA, a pesar de que había pedido al jugador del Al-Nassr que realizara el calentamiento con la intención de contar con él durante media hora.

Lee también: Imagen: Ronaldo ignora la crisis con Jesus con una amplia sonrisa

Jesus explicó el asunto señalando que las circunstancias del partido le hicieron dar marcha atrás en la decisión de alinear a Ronaldo, negándose a comentar el malestar del jugador del Al-Nassr por no participar, al explicar que él es el entrenador y el primer responsable de las decisiones y que Cristiano no cambiará sus convicciones, lo que provocó que este último abandonara la concentración.

Ferdinand dijo en unas declaraciones a través de su programa "rio presents": "Cristiano Ronaldo vivió una situación muy mala y fue tratado de una manera impropia, pues él es una gran historia en el mundo del fútbol".

Y añadió: "Jesus no actuó bien con Ronaldo y decidió tratarlo de esta manera, pero no le encuentro ninguna explicación, porque ese entrenador se cree Alex Ferguson o Pep Guardiola".

Y concluyó: "No sé por qué se coloca entre los grandes entrenadores, no le encuentro explicación, y debería haber respetado a Cristiano Ronaldo como corresponde".

Cabe recordar que la Federación Portuguesa de Fútbol intenta poner fin a la crisis y hacer volver a Ronaldo a la próxima concentración para que termine su carrera de una forma acorde a su historia, pero el máximo goleador histórico del fútbol no ha comentado nada hasta este momento y se limitó a un comunicado en el que aseguró que revelará la verdad en un momento posterior.


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