Félix: El partido contra Croacia es vital, y mi compenetración con Ronaldo es perfecta

João Félix, delantero del Al-Nassr, reafirmó la confianza de Portugal en vencer a Croacia y avanzar en el Mundial, y prometió «trabajo duro y compromiso».

Así lo afirmó en una rueda de prensa celebrada en la sede de la delegación lusa en Palm Beach Gardens. , al norte de Miami, dos días antes de viajar a Toronto para disputar el partido de octavos de final contra la selección croata. Tras ganarse la confianza del seleccionador Roberto Martínez, fue titular en los dos últimos partidos del Mundial y rindió bien en la banda izquierda del ataque luso.

Según el diario español «Marca», Félix se pronunció sobre el partido contra Croacia diciendo: «Conocemos bien a Croacia; hemos jugado varias veces contra ellos y sabemos qué hacer. Esa familiaridad es una ventaja, pues estamos acostumbrados a verlos y podemos analizarles mejor».

Jugamos contra ellos muy a menudo, conocemos su estilo, sus puntos fuertes y débiles, y debemos analizarlo y aprovecharlo. Ya les hemos ganado y tenemos más victorias, pero eso no nos puede relajar; debemos afrontar el partido con seriedad y profesionalidad, porque conocemos este tipo de duelos».

El jugador del Al-Nassr saudí subrayó la importancia de los duelos eliminatorios: «Es un partido de vida o muerte, con dos opciones: ganar o perder. Por eso debemos ser cautelosos, pues cualquier error puede ser fatal».

Sobre los elogios, añadió: «No me gusta hablar de mí, pero agradezco las palabras de quienes me aprecian».

El astro portugués elogió su dúo con Cristiano Ronaldo y afirmó: «Llevamos un año jugando juntos, así que nos entendemos a la perfección; sabemos lo que necesita cada uno y dónde prefiere recibir el balón, y eso nos da ventaja».

Sobre los dos empates de Portugal en la fase de grupos, añadió: «Solo puedo prometer trabajo y compromiso; pido calma. Empatar dos partidos no reduce nuestra confianza: esto es el Mundial y todos debemos serenarnos. Confío en que venceremos a Croacia».

Sobre los cambios en el once tras el amistoso contra Uzbekistán, fue claro:La decisión es del entrenador. Hubo cambios entre la primera y la segunda parte y parecía que todo iba bien; no creo que jugáramos mal, pero es el entrenador quien toma la decisión final. Los jugadores que participaron aportaron mucho, y si otro jugador entra en el once inicial, dará lo mismo de sí. Esa debe ser la mentalidad de todos».