El FC Barcelona ultima el fichaje definitivo del joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim (18 años), procedente del Al Ahly.

El club catalán ejerció la semana pasada la opción de compra, acordada con el Al Ahly, por el jugador, que esta temporada ha estado cedido en el «Juvenil A». (sub-19) del Barcelona, a las filas del primer equipo de forma definitiva, a cambio de 1,5 millones de euros más variables, en una operación que el Al Ahly anunció oficialmente a través de sus redes sociales, según ha confirmado el diario español Mundo Deportivo.

El anuncio oficial se espera a partir del lunes, una vez que los clubes completen el intercambio de documentación.

Ambos clubes intercambian documentación y prevén finalizar el proceso antes del 30 de junio, plazo fijado para cumplir el acuerdo.

Estas gestiones se realizan mientras el jugador participa con Egipto en la Copa del Mundo 2026.

Mundo Deportivo añade que el club Al-Alam Al-Ahmar, donde se formó el jugador, reclama al Al Ahly una parte del dinero por derechos de formación.

Sin embargo, este conflicto no afecta al Barcelona, pues se trata de un asunto interno entre ambos clubes egipcios.

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