El Barcelona ha cerrado su acuerdo con el Manchester City para el fichaje del centrocampista español Rodri, en una esperada operación que representa un giro notable en los movimientos del club catalán dentro del mercado de fichajes, después de haber logrado cambiar la postura del jugador, cuyo nombre había estado vinculado durante el último periodo a una posible marcha al Real Madrid.

Según la emisora Radio Cataluña 1, el Barcelona y el Manchester City han alcanzado un acuerdo sobre las cláusulas fundamentales de la operación, quedando pendiente completar los trámites oficiales relativos a la documentación y las firmas durante las próximas horas, mientras que no se ha anunciado de forma definitiva el importe económico del traspaso, con la previsión de que se aproxime a los 50 millones de euros.

Según los datos actuales, está previsto que Rodri se incorpore a las filas del Barcelona el 12 de agosto, coincidiendo con el regreso del resto de jugadores de la selección española que participaron en la Copa del Mundo, de cara a iniciar su andadura con su nuevo equipo.

Rodri abre la puerta al Barcelona

La directiva del Barcelona había recibido una señal importante sobre la operación, después de que fuentes del interior del club confirmaran el pasado jueves que Rodri dio su visto bueno para iniciar las negociaciones oficiales con el Manchester City, lo que allanó el camino para que el club catalán entrara con fuerza en la carrera por su fichaje.

Este avance llega después de que el Barcelona creyera durante un tiempo que el jugador se inclinaba por un traspaso al Real Madrid, algo que hizo que la idea de su incorporación quedara lejos de los cálculos de la dirección deportiva, sobre todo porque el refuerzo de la posición de centrocampista no figuraba entre las primeras prioridades del club durante la etapa anterior.

Sin embargo, la postura de Rodri cambió, y con ella se modificaron por completo los planes del Barcelona, convirtiendo la operación de una opción lejana en un objetivo real que el club logró cerrar mediante el entendimiento con el Manchester City.

Un fichaje que reordena los planes del Barcelona

La llegada de Rodri le aporta al Barcelona un gran refuerzo para el centro del campo, teniendo en cuenta su experiencia internacional y su trayectoria con el Manchester City, en un momento en el que la directiva del club busca reforzar las filas del equipo con elementos capaces de dotar al mediocampo de mayor fortaleza y estabilidad.