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El partido de la Eredivisie entre el FC Utrecht y el SC Cambuur se interrumpió temporalmente el sábado por la noche en el minuto 11. Desde la Bunnikside se lanzó una bomba de humo al campo, tras lo cual el árbitro Allard Lindhout decidió detener el encuentro con el marcador 0-0.

Curiosamente, la acción también provocó una gran indignación en la propia Bunnikside. Desde el sector más ferviente de la afición del FC Utrecht se coreó «¡Que te dé vergüenza!», dirigido al responsable del incidente.

El periodista Marco Timmer, de Voetbal International expresó en X su escasa comprensión tanto por la acción del aficionado como por la interrupción del partido. Según el reportero, la situación en el campo quedó rápidamente bajo control.

«Y se interrumpe el partido en Utrecht por una bomba de humo lanzada por un idiota», escribe Timmer. «Lindhout seguramente se limita a cumplir las reglas, pero todo se resolvió muy rápido y la Bunnikside tampoco está nada contenta y se lo hace saber al responsable o responsables: “¡Que te dé vergüenza!”».

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«En este caso se podría haber seguido jugando», concluye el periodista. El incidente se produjo pocos minutos después de que los aficionados del Utrecht recordaran de forma conmovedora al pequeño Jimi Groeneveld, seguidor del FC Utrecht de siete años que había fallecido.

La interrupción temporal llega en un momento especialmente inoportuno para el FC Utrecht. El equipo atraviesa una situación difícil y, tras tres partidos consecutivos de la Eredivisie sin ganar, ha caído al decimocuarto puesto.

Por ello, la presión sobre el entrenador Anthony Correia ha aumentado considerablemente. El sábado por la noche, antes del inicio del partido, también llamaba la atención la gran cantidad de asientos vacíos en el Stadion Galgenwaard.