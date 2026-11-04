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Conference League
team-logoFC Copenhague
Parken
team-logoIberia 1999
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FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis hoy en directo: ¿quién transmite el partido por televisión y en streaming?

FC Copenhague vs Iberia 1999
FC Copenhague
Iberia 1999
Conference League

El FC Copenhague se enfrenta al Saburtalo de Tiflis en la Conference League. Pero ¿quién emite o retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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ArgentinaDisney+
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+
EcuadorDisney+
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
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  • Acceda al operador oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
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FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: hora de inicio

crest
Conference League - Jornada 3
Parken

El partido entre el FC Copenhague y el Saburtalo Tiflis comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis hoy en directo: ¿quién lo retransmite por televisión y streaming?

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el FC Copenhague y el Saburtalo Tiflis?

El FC Copenhague llega a este partido con un balance de una victoria, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, el club ganó 2-0 a domicilio al Sönderjyske. Antes había empatado 2-2 contra el Estrella Roja de Belgrado en la Conference League y 1-1 frente al Aarhus GF en la Superliga. En total, el Copenhague marcó siete goles y encajó seis en esos cinco partidos.

El Saburtalo Tiflis presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente terminó sin goles ante el Dinamo Tiflis. En la Conference League, el club empató 1-1 contra el Mjällby, pero perdió 0-2 frente al VV St. Truiden. El Saburtalo marcó un total de seis goles y encajó cinco en ese periodo de cinco encuentros.

FCK

FCK - Formulario

AGF
D1-1
ZVE
D2-2
OB
D1-1
AAF
W0-3
SON
W0-2
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
IBE

IBE - Formulario

STT
L2-0
DIG
W0-2
MJA
D1-1
TKU
W3-2
DTB
D0-0
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: alineaciones

FC Copenhague contra Iberia 1999 alineaciones probables

3-4-2-1
FC Copenhague crest
FC Copenhague
FCK
Formación
Iberia 1999 crest
Iberia 1999
IBE
4-2-3-1
D. RamajD. RamajA. MarkgrafA. MarkgrafF. BeijmoF. BeijmoA. SoerensenA. SoerensenM. LopezM. LopezM. ElyounoussiM. ElyounoussiT. DelaneyT. DelaneyW. ClemW. ClemA. KralA. KralR. HuescasR. HuescasV. DadasonV. DadasonG. MakaridzeG. MakaridzeV. SelimovicV. SelimovicG. KobuladzeG. KobuladzeA. AmisulashviliA. AmisulashviliJ. TiboueJ. TiboueZ. NatchkebiaZ. NatchkebiaB. KardavaB. KardavaN. DadianiN. DadianiN. SikharulashviliN. SikharulashviliL. CafeL. CafeA. DzaganiaA. Dzagania
Iberia 1999 crest
Iberia 1999
IBE
3-4-2-1
FC Copenhague

Once inicial

Iberia 1999

Manager

  • B. Svensson
  • L. Korgalidze

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: estado de forma

FCK

FCK - Formulario

AGF
D1-1
ZVE
D2-2
OB
D1-1
AAF
W0-3
SON
W0-2
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
IBE

IBE - Formulario

STT
L2-0
DIG
W0-2
MJA
D1-1
TKU
W3-2
DTB
D0-0
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: balance de enfrentamientos directos

FC Copenhague vs. Saburtalo Tiflis: clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
W
W
3
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
6
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
W
W
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
W
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
W
L
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
W
L
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
L
W
16
BragaBragaBRA
210123-13
W
L
17
GanteGanteGNT
210112-13
L
W
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
L
W
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
201145-11
D
L
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
L
D
26
AGF AarhusAGF AarhusAGF
201112-11
D
L
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
L
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
30
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
L
D
32
ThunThunTHU
200202-20
L
L
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
L
L
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
L
L
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
L
L
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

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