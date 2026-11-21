El penalti que provocó Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, durante el duelo ante el Celta de Vigo generó polémica arbitral.
Durante el partido que se disputa en el estadio Santiago Bernabéu, Mbappé sufrió un agarrón del defensor Javi Rodríguez cuando intentaba disparar, en una acción que afectó a su equilibrio. El árbitro señaló penalti y la sala del VAR lo confirmó.
La cuenta «Archivo VAR
», especializada en el análisis de jugadas arbitrales, revisó la acción y emitió su valoración sobre si el Real Madrid merecía el penalti. Según su análisis, la intervención de Javi Rodríguez sobre Mbappé obliga a señalar infracción dentro del área, aunque el agarrón no fuera flagrante.
La cuenta explicó que el defensor del Celta de Vigo sujetó la muñeca del delantero francés, lo que le hizo perder el equilibrio justo en el momento en que se disponía a disparar. A su juicio, esa acción influyó directamente en la capacidad de Mbappé para ejecutar su intento y le impidió rematar con normalidad, por lo que la decisión de pitar penalti es correcta desde el punto de vista arbitral.
Aunque el agarrón no fue especialmente fuerte ni exagerado, la valoración arbitral consideró que su efecto sobre el movimiento del jugador es el factor determinante para establecer la existencia de la infracción, y no solo lo evidente que resulte el contacto.
El penalti ofrecía al Real Madrid una oportunidad de oro para reengancharse al partido. Mbappé se encargó de lanzarlo con la esperanza de firmar el empate y evitar el tropiezo de su equipo ante el Celta de Vigo, pero el astro francés sorprendió a todos con un lanzamiento pésimo: mandó el balón muy por encima del larguero, a la grada, y el conjunto blanco desperdició así una ocasión inmejorable en uno de los momentos clave del encuentro.
La forma de ejecutar el penalti provocó frustración en el Santiago Bernabéu, donde la afición dejó oír los pitos ante el pobre juego del Real Madrid, incapaz de imponer su ritmo ofensivo frente a un rival que aprovechó los espacios y amenazó en más de una ocasión la portería local. El conjunto blanco se marchó al descanso perdiendo por un gol.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.