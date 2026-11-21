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El penalti que provocó Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, durante el duelo ante el Celta de Vigo generó polémica arbitral.

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Durante el partido que se disputa en el estadio Santiago Bernabéu, Mbappé sufrió un agarrón del defensor Javi Rodríguez cuando intentaba disparar, en una acción que afectó a su equilibrio. El árbitro señaló penalti y la sala del VAR lo confirmó.

La cuenta «Archivo VAR

», especializada en el análisis de jugadas arbitrales, revisó la acción y emitió su valoración sobre si el Real Madrid merecía el penalti. Según su análisis, la intervención de Javi Rodríguez sobre Mbappé obliga a señalar infracción dentro del área, aunque el agarrón no fuera flagrante.

La cuenta explicó que el defensor del Celta de Vigo sujetó la muñeca del delantero francés, lo que le hizo perder el equilibrio justo en el momento en que se disponía a disparar. A su juicio, esa acción influyó directamente en la capacidad de Mbappé para ejecutar su intento y le impidió rematar con normalidad, por lo que la decisión de pitar penalti es correcta desde el punto de vista arbitral.

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Aunque el agarrón no fue especialmente fuerte ni exagerado, la valoración arbitral consideró que su efecto sobre el movimiento del jugador es el factor determinante para establecer la existencia de la infracción, y no solo lo evidente que resulte el contacto.

El penalti ofrecía al Real Madrid una oportunidad de oro para reengancharse al partido. Mbappé se encargó de lanzarlo con la esperanza de firmar el empate y evitar el tropiezo de su equipo ante el Celta de Vigo, pero el astro francés sorprendió a todos con un lanzamiento pésimo: mandó el balón muy por encima del larguero, a la grada, y el conjunto blanco desperdició así una ocasión inmejorable en uno de los momentos clave del encuentro.

La forma de ejecutar el penalti provocó frustración en el Santiago Bernabéu, donde la afición dejó oír los pitos ante el pobre juego del Real Madrid, incapaz de imponer su ritmo ofensivo frente a un rival que aprovechó los espacios y amenazó en más de una ocasión la portería local. El conjunto blanco se marchó al descanso perdiendo por un gol.