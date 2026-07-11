Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

¿Favorecen los árbitros a Argentina? El defensa de la selección argentina responde a esta pregunta espinosa

Argentina vs Switzerland
Argentina
Switzerland
World Cup
Argentina vs Egipto
Egipto
Lisandro Martínez
Argentina
Suiza
EE. UU.
Egipto

El partido de Egipto generó mucha polémica.

Lisandro Martínez, defensa de Argentina, evitó polemizar sobre el arbitraje tras el 3-2 contra Egipto en octavos del Mundial 2026 y afirmó que el plantel solo piensa en el duelo de cuartos ante Suiza.

En respuesta a una pregunta del diario español «AS» sobre un posible favoritismo arbitral, el defensa fue tajante: «No hay nada que decir. Los árbitros hacen un trabajo excelente. Vosotros, los periodistas, generáis la polémica. Nosotros nos centramos en dar lo mejor de nosotros mismos en el campo».

Lee también

Bono: «Messi demostró su carácter ante Egipto… y felicito a Argentina»

Abundancia de armas… España iguala el récord de Egipto y Marruecos

Sobre la preparación para el siguiente encuentro, el defensa del Manchester United afirmó: «Nos centramos en Suiza y en nosotros mismos. Siempre buscamos mejorar; hay margen para ello».

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Switzerland crest
Switzerland
SUI

Martínez añadió que el equipo quiere representar lo mejor posible a su afición: «Somos un grupo que ha representado muy bien al pueblo argentino y, desde el principio, hemos querido que los aficionados estén de nuestro lado. Afrontamos cada partido por separado y queremos mejorar en cada uno».

Reconoce que aún deben mejorar, sobre todo en defensa: «No nos gusta encajar goles, así que debemos concentrarnos más. Mejor que pase ahora para llegar más enfocados a las fases finales».


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google