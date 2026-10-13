Fábregas emite un juicio muy claro sobre el Feyenoord

Cesc Fábregas disfruta esta temporada viendo al Feyenoord, según declaró este martes el entrenador del Como ante la prensa. A juicio del técnico de su rival en la Champions League, el equipo de Róterdam practica un fútbol reconocible y con identidad propia.

Fábregas ha visto varios partidos del Feyenoord en las últimas semanas y sabe que el equipo dirigido por Giovanni van Bronckhorst está en forma. «En la liga juega de manera muy dominante y tiene una forma de jugar bien definida. Da gusto ver a muchos de sus jugadores», afirmó el excentrocampista del Arsenal y del FC Barcelona, entre otros equipos.

Al entrenador del Como le impresionan especialmente las intenciones ofensivas del Feyenoord, líder de la Vriendenloterij Eredivisie. «Hay mucha calidad sobre el campo y siempre buscan soluciones hacia delante. El Feyenoord quiere atacar y dominar. Es un desafío para nosotros y, al mismo tiempo, una gran oportunidad para conocer otra forma de jugar en Europa».

«Para nosotros será una gran experiencia jugar fuera de Italia. Hemos estudiado a fondo al Feyenoord, estamos preparados y sabemos a quién nos vamos a enfrentar. El miércoles será una prueba fantástica para nosotros», señaló un entusiasmado Fábregas, que después elogió a Van Bronckhorst.

«La identidad que le ha dado al Feyenoord destaca. Está muy claro lo que intenta hacer el equipo. Es un conjunto muy técnico, con una forma ambiciosa de jugar al fútbol. El Feyenoord quiere atacar y dominar a partir de un clásico 4-3-3, como vemos a menudo en equipos neerlandeses y españoles».

Fábregas disfruta, por tanto, de las cualidades técnicas de su rival en la Champions League. «Felicito al club, al entrenador, a los jugadores y al cuerpo técnico. Porque cuando veo los partidos del Feyenoord, disfruto».

El Como comenzó su aventura en la Champions League con una victoria por 4-1 ante el RB Leipzig. El Feyenoord busca la revancha, ya que el mes pasado perdió por nada menos que 5-1 en su visita al FC Barcelona.