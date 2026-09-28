El argentino Lionel Messi continuó con su gran nivel con el Inter Miami, acercándose un paso más a batir un récord histórico.

El Columbus Crew arrebató una emocionante victoria a su visitante, el Inter Miami, vigente campeón de la Leagues Cup de fútbol estadounidense, tras imponerse por 2-1, con un gol agónico que anotó Jamal Thiaré en el minuto ocho del tiempo de descuento de la segunda parte, en un enfrentamiento que fue testigo de una destacada actuación del astro argentino Lionel Messi.

Pese a la derrota de su equipo, Messi ofreció una pincelada técnica excepcional, tras anotar el único gol del Inter Miami en el minuto 33, de un tiro libre directo que ejecutó con su pierna izquierda desde un ángulo difícil, para que el balón se alojara en la escuadra lejana, en un disparo que sorprendió a la defensa del Columbus, que esperaba que enviara un centro.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, dijo a través de su cuenta en "X": "Lionel Messi ha marcado 4 goles de tiro libre en los últimos 7 partidos con el Inter Miami".

Y añadió: "Messi (76 goles) se sitúa a solo dos goles de igualar el récord del máximo goleador de tiro libre, el brasileño Marcelinho Carioca, con 78 goles de tiro libre en su carrera".







