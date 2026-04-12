Experto en arbitraje: Mbappé no merecía el penalti a pesar de la hemorragia

Tras el empate 1-1 entre Real Madrid y Girona, el experto arbitral Pavel Fernández defendió la decisión de no pitar penalti a Kylian Mbappé pese al sangrado en su rostro. aunque el francés sufrió una hemorragia en la cara.

Fernández, analista arbitral de «Radio Marca», afirmó: «Al fin y al cabo es un juego, pero hay que dejar de lado la imagen posterior de Mbappé sangrando, porque eso influye en la valoración de la jugada».

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Cuando el presentador le preguntó: «¿Por qué la dejamos fuera? ¿No es parte de la imagen completa?», Fernández respondió: «Si la descartamos, y con toda franqueza, en todas las repeticiones que he visto no me parece penalti... No veo ningún movimiento intencionado del jugador del Girona ni un golpe claro, solo un ligero roce».

Sin esa imagen, podría parecer que Mbappé exageró la caída; esa fue mi impresión en directo», añadió.

Al comentarista le pareció claro el golpe de brazo, pero Fernández respondió: «Al repetir la jugada y ampliarla, todo se ve más claro... pero en directo no estaba claro».

Concluyó: «En ese momento pensé: “Quizá sea otra vez Mbappé buscando otro penalti”. Para mí no es falta».