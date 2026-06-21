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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Exjugador saudí: «Donis no se atreve a sustituir a Al-Dosari»

Salem Mohammed Al-Dossari
G. Donis
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Un nuevo ataque deja atónito al Torredo

Los medios siguen criticando a Salem Al-Dossari, capitán de Arabia Saudí, tras su floja actuación en la derrota 0-4 ante España el domingo en la segunda jornada del Mundial 2026.

Ahmed Ateef, exjugador saudí, afirmó en el programa «Dourina Ghir»: «Dones no se atreve a sustituir a Salem Al-Dossari, a pesar de su bajo rendimiento».

Lee también... Al-Dosari tras la debacle ante España: ¡Arabia Saudí es una de las mejores selecciones del mundo!

Y añadió: «Salem no aportó nada ante Uruguay ni España y, aun así, no fue sustituido, lo que demuestra que tengo razón».

Y añadió: «Dónis gestionó mal el partido: empezó mal y empeoró con cambios extraños».

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Y concluyó: «Desde mi punto de vista, este es el nivel de nuestra selección actual, y no debemos esperar más que eso».

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