Los medios siguen criticando a Salem Al-Dossari, capitán de Arabia Saudí, tras su floja actuación en la derrota 0-4 ante España el domingo en la segunda jornada del Mundial 2026.

Ahmed Ateef, exjugador saudí, afirmó en el programa «Dourina Ghir»: «Dones no se atreve a sustituir a Salem Al-Dossari, a pesar de su bajo rendimiento».

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Y añadió: «Salem no aportó nada ante Uruguay ni España y, aun así, no fue sustituido, lo que demuestra que tengo razón».

Y añadió: «Dónis gestionó mal el partido: empezó mal y empeoró con cambios extraños».

Y concluyó: «Desde mi punto de vista, este es el nivel de nuestra selección actual, y no debemos esperar más que eso».