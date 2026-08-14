El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal, fue objeto de un feroz ataque a causa de las declaraciones que realizó en la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Al-Faisaly, programado para esta tarde de viernes, en la primera jornada de la Roshn League.

Inzaghi había afirmado en sus declaraciones que la razón por la que apartó a Ali Al-Bulaihi de los entrenamientos colectivos es su deseo de ver a los jugadores jóvenes, lo que llevó a Hussein Abdulghani, exjugador de la selección saudí, a arremeter contra él.

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Abdulghani dijo en declaraciones a través del programa "Nadina": "Las palabras de Inzaghi me resultan extrañas y sorprendentes, pues dice que Ali Al-Bulaihi ha envejecido y que quiere dar la oportunidad a los jóvenes, y eso no es lógico teniendo en cuenta la plantilla que posee".

Y añadió con ironía: "¿Acaso Benzema tiene 20 años o Koulibaly 21? El entrenador dice cualquier cosa para justificar la exclusión de Al-Bulaihi, pero yo considero que el trato hacia el jugador no es profesional".

Y concluyó: "Al-Bulaihi le dio mucho al Al-Hilal, y la directiva debería haberlo complacido y venderlo de una manera normal, en lugar de tratarlo de esta manera extraña, pues los clubes saudíes tratan a los elementos que no quieren de esta forma poco profesional".