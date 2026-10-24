Exclusiva para "Kooora": ¿Se marchará Inzaghi del Al-Hilal?

Los acontecimientos se dispararon durante los últimos días en torno a las supuestas negociaciones del italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal saudí, con la directiva de la Juventus para asumir la dirección técnica del equipo en el próximo periodo.

La Juventus atraviesa una situación de desorden durante las competiciones de la temporada actual, debido a la inestabilidad de los resultados bajo la dirección del técnico italiano Luciano Spalletti, quien ha protagonizado roces con algunos jugadores, además de las diferencias de criterio con la directiva.

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En base a ello, la directiva de la Juventus decidió prescindir de Spalletti en el próximo periodo, en caso de que los resultados sigan en declive, y ya ha comenzado sus negociaciones con algunas alternativas, encabezadas por Inzaghi, según numerosas fuentes italianas fiables.

Y según lo señalado por una fuente cercana al club Al-Hilal en declaraciones exclusivas a " Kooora ", Inzaghi no ha entrado en ninguna negociación con la Juventus, como se ha rumoreado en los últimos días, pues el entrenador italiano se centra actualmente en lograr sus objetivos con el Al-Hilal.

Y explicó: "Inzaghi está vinculado por un contrato con el Al-Hilal que se extiende hasta el final de la temporada, y el club hasta ahora no ha definido su futuro, ya sea la continuidad o la salida tras el final de este periodo, pues el verdadero criterio de evaluación es su capacidad de lograr el doblete de Liga y Asia".

Inzaghi había logrado conducir al Al-Hilal hacia la victoria ante el Al-Qadisiyah, ayer viernes, por un resultado de 3-2, en el marco de las competiciones de la jornada 11 del campeonato de la Liga Roshn Saudí de Profesionales, lo que provocó un aumento de las aspiraciones junto a un estado de estabilidad dentro del club y entre la afición.

Cabe recordar que Inzaghi asumió la dirección del Al-Hilal en junio de 2025, tras rescindir su contrato con el Inter de Milán, pero se limitó a conquistar únicamente el título de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas durante la temporada pasada, lo que provocó un estado de malestar.