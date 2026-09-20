Georgios Donis se encontró ante su primera crisis real antes del inicio de la "Copa del Golfo 27", después de que los cuerpos técnico y administrativo decidieran excluir a Musab Al Juwair de la concentración de la selección de Arabia Saudí por motivos disciplinarios, sin revelar los detalles del incidente. La decisión llegó pocos días antes del comienzo del torneo, colocando al entrenador griego ante un desafío técnico que no es menos importante que el aspecto disciplinario.

Al Juwair salió rápidamente con un comunicado a través de su cuenta de "Instagram", en el que declaró asumir toda la responsabilidad por la conducta que cometió, y reconoció su error sin justificaciones ni excusas, antes de presentar sus disculpas al ministro de Deportes, al presidente de la Federación Saudí, a los cuerpos técnico y administrativo, a sus compañeros y a la afición de Arabia Saudí.

Mujtar Ali no es un sustituto idéntico de Al Juwair

Tras la exclusión, Donis decidió convocar a Mujtar Ali para compensar la ausencia de Al Juwair, pero la decisión no significa que la selección haya conseguido una versión de repuesto del jugador excluido, porque ambos difieren en características y roles dentro del campo.

Al Juwair representaba una opción importante en el mediocampo gracias a su capacidad para desenvolverse como centrocampista adelantado, para retroceder a recibir el balón y para contribuir a la creación de juego y al control del ritmo, una función que no parece estar presente con la misma claridad en el resto de los integrantes de la lista.

En cambio, Mujtar aporta a Donis características diferentes, especialmente en el trabajo en zonas interiores, los roles defensivos y el equilibrio, por lo que la solución no estará en colocarlo en el lugar de Al Juwair y esperar que ofrezca las mismas funciones, sino en redistribuir las responsabilidades entre más de un jugador.

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Y aquí estará la verdadera prueba para Donis: ¿reconstruirá el mediocampo de modo que otro jugador asuma la tarea de la creación de juego y del control del ritmo del partido, o cambiará por completo la forma de la selección para adaptarse a la ausencia de uno de sus elementos más capaces de gestionar el ritmo?

La crisis de Al Juwair terminó, pero su efecto empieza en el campo

Desde el punto de vista disciplinario, parece que Donis y el cuerpo administrativo zanjaron su postura, sobre todo porque fuentes periodísticas confirmaron que la decisión llegó con el objetivo de disuadir y ordenar el ritmo de la concentración, y no por razones técnicas.

Pero técnicamente, la verdadera crisis comienza con el pitido del primer partido ante Kuwait, porque a Donis no se le exigirá solamente reemplazar a un jugador, sino compensar toda una función dentro del mediocampo.

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Y con el escaso tiempo antes del torneo, la solución más cercana será repartir los roles de Al Juwair entre más de un jugador, en lugar de buscar un sustituto idéntico a él, otorgando a Mujtar Ali tareas acordes con sus características.

Y al final, Donis logró enviar un mensaje disciplinario claro, pero el éxito completo de la decisión dependerá de la capacidad de la selección dentro del campo para superar el vacío que dejó Al Juwair sin que pierda una de sus armas más importantes en el control del ritmo de los partidos.