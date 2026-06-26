Exclusión de Marmoush... 4 cambios en la alineación prevista de Egipto ante Irán

El cuerpo técnico de Egipto, liderado por Hossam Hassan, ya definió la alineación para enfrentar a Irán en el Mundial 2026.

El equipo africano jugará mañana sábado en Seattle, en la tercera y decisiva jornada del Grupo 7.

Tras dos jornadas, Egipto lidera el grupo con 4 puntos, seguido de Irán y Bélgica con 2, mientras que Nueva Zelanda tiene 1.

Egipto puede avanzar a la siguiente ronda por primera vez: un triunfo lo clasifica sin importar el Bélgica-Nueva Zelanda, mientras que un empate o derrota obligaría a hacer cuentas.

Lee también:

Irán, la puerta de Egipto para igualar el logro de Marruecos en el Mundial

Según el periodista egipcio Ahmed Abdel Baset, Hossam Hassan planea cuatro cambios respecto al once que usó ante Bélgica y Nueva Zelanda.

Hassan alineó el mismo once en los dos encuentros, pero ahora cree necesarios algunos cambios.

En defensa, la pareja formada por Mohamed Abdel Moneim y Rami Rabia sustituiría a Hamdi Fathi y Yasser Ibrahim.

Además, Mahmoud Saber entrará en el medio por Marwan Attia, y Mahmoud Hassan Trezeguet lo hará en ataque por Omar Marmoush, tras la discreta actuación de la estrella del Manchester City en los dos encuentros.

La alineación prevista completa es la siguiente:

Portero: Mostafa Shubair.

Defensa: Mohamed Hani, Mohamed Abdel Moneim, Rami Rabia, Ahmed Fattouh.

Centrocampo: Muhannad Lashin, Mahmoud Saber e Imam Ashour.

Delanteros: Trezeguet, Mohamed Salah y Mostafa Zico.