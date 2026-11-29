Everton-Liverpool: previa de la Premier League

Premier League - Jornada 12 29 nov 2026 - 07:00 Hill Dickinson Stadium

El derbi de Merseyside regresa el domingo 29 de noviembre, cuando el Everton reciba al Liverpool en el Hill Dickinson Stadium en un partido de la Premier League. El encuentro comenzará a las 12:00 GMT.

El Everton necesita que el derbi de Merseyside impulse su temporada

El equipo de David Moyes llega en un mal momento tras perder 4-0 ante el Brentford el lunes. Ese resultado puso fin a una racha de tres victorias consecutivas y dejó al Everton noveno en la clasificación.

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El Liverpool se prepara para el derbi goleando al Brujas y al Manchester United

El Liverpool llega con mucho más impulso. El equipo de Andoni Iraola goleó 4-0 al Manchester United en Anfield el pasado domingo y después venció 3-0 al Club Brujas en la Champions League el miércoles.

Alexander Isak marcó dos goles en Brujas y Florian Wirtz añadió otro con un disparo desde lejos. El Liverpool ocupa la cuarta posición en la liga y llega al encuentro en mejor forma que su rival.

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El Everton contará con el apoyo de su afición y tendrá presente el derbi de abril, cuando el Liverpool ganó 2-1 en el primer enfrentamiento en el nuevo estadio. Moyes buscará una reacción inmediata tras la derrota ante el Brentford.

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