Hoy, a las 18:30 horas, se celebra en el centro de congresos Sava de Belgrado el sorteo de los grupos de la fase final de la Eurocopa sub-21, que se disputará en Albania y Serbia del 16 de junio al 3 de julio de 2027.
Las 14 selecciones clasificadas, junto con las dos de los países anfitriones, se distribuyen en cuatro grupos de cuatro equipos.
En cada grupo habrá una selección de cada uno de los cuatro bombos, establecidos según su posición en el ranking de coeficientes de la UEFA.
Después, las dos primeras clasificadas de cada grupo accederán a la fase eliminatoria, con cuartos de final, semifinales y final.
BOMBO 1
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España
Alemania
Inglaterra
Portugal
BOMBO 2
Francia
ITALIA
Países Bajos
Croacia
BOMBO 3
Polonia
Grecia
Finlandia
Noruega
BOMBO 4
Bélgica
Chequia
Serbia
Albania
LAS RESTRICCIONES DEL SORTEO
A Serbia se le asigna la posición A1. Por tanto, el grupo A queda vedado a las demás selecciones del bombo 4, ya que no pueden coincidir en un mismo grupo dos equipos del mismo bombo.
A Albania se le asigna la posición B1. Por tanto, el grupo B queda vedado a las demás selecciones del bombo 4, ya que no pueden coincidir en un mismo grupo dos equipos del mismo bombo.
LA FASE ELIMINATORIA
Cuartos de final 1: Ganadora del grupo A contra segunda del grupo C
Cuartos de final 2: Ganadora del grupo C contra segunda del grupo A
Cuartos de final 3: Ganadora del grupo B contra segunda del grupo D
Cuartos de final 4: Ganadora del grupo D contra segunda del grupo B
Semifinal 1: Ganadora del cuarto de final 1 contra ganadora del cuarto de final 2
Semifinal 2: Ganadora del cuarto de final 3 contra ganadora del cuarto de final 4
Final: Ganadora de la semifinal 1 contra ganadora de la semifinal 2.