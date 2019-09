Eto’o: “Ni Dios sabe lo que se nos viene con Fati”

El camerunés está maravillado con la promesa del Barcelona. “Es muy bueno, tiene dos pares de huevos, mucha personalidad”, agregó el exdelantero.

En una entrevista con la SER Cataluña, Samuel Eto´o analizó la actualidad del y, sobre todo, resaltó el juego de Ansu Fati, la gran promesa que tiene el equipo de Ernesto Valverde. “Ni Dios sabe lo que se nos viene con Fati”, comentó el exdelantero azulgrana, quien anunció en este verano europeo su retiro del fútbol profesional.

Las cifras del nuevo contrato que prepara el Barça para Ansu Fati

“Veo todos los partidos del Barça. Fati es muy bueno, tiene dos pares de huevos y mucha pero mucha personalidad. Le deseo lo mejor y, sobre todo, que no tenga las lesiones que le puedan parar”, agregó el camerunés sobre el juvenil bisauguineano.

Eto’o, por otra parte, le dedicó también un párrafo a Antoine Griezmann: “Empezó bien. Los jugadores importantes, juntos, se entienden y el equipo funciona. Si él disfruta, nosotros disfrutamos. Le deseo que disfrute de este club y que no tenga ninguna presión porque jugar en el Barça es algo único, como quien bebe un buen vino”.

Con respecto a un posible regreso a la institución catalana, el ex- y , entre otros clubes, no duda. “Volveré algún día, no sé cómo, pero volveré”, aseguró. Y añadió: “Yo ahora quiero descansar, disfrutar unos meses de mi mujer. Después, cuando sea, seré el primer entrenador de color en ganar una Champions y haré jugar a un equipo como hace Pep con sus equipos”.