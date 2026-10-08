Etienne Vaessen ha compartido en la web del FC Groningen un amplio comunicado sobre los hechos ocurridos durante y después del duelo de la Nations League entre Guatemala y Surinam (1-0).

En la noche del lunes al martes saltaron chispas en el partido Guatemala - Surinam. El conjunto local se impuso por 1-0 en la recta final, después de que Richonell Margaret fuera expulsado por el árbitro.

Tras el pitido final, en las redes sociales empezaron a circular rápidamente imágenes de Vaessen, que se fue a las manos con varios jugadores y oficiales de Guatemala. También hizo un gesto obsceno al público mientras abandonaba el terreno de juego.

A través de la web de su club, el FC Groningen, dio una explicación de su comportamiento. “Debería haber sido prudente y debería haberme marchado. Pero salí en defensa de mis compañeros y eso me parece muy humano. Como persona eres vulnerable cuando se comete una injusticia y no se actúa contra ella”.

Según Vaessen, los jugadores y el cuerpo técnico de ambos países habían acordado abandonar directamente el campo tras el partido por el racismo. Incluso se llegó a plantear la suspensión del duelo. Los jugadores de Guatemala también pidieron disculpas durante el partido por el comportamiento de sus aficionados.

Sin embargo, cuando el país logró ganar el partido en el tiempo añadido, el ambiente cambió. “Marcaron el gol de la victoria justo antes del final y, tras el pitido final, aun así se pusieron a agradecer ampliamente al público y, cuando fuimos a pedir explicaciones, nos llamaron ‘shit country’ y se produjo un forcejeo. Deberíamos habernos controlado y habernos mantenido al margen de esta situación, pero por desgracia no lo conseguimos”.

“Fuimos provocados desde el primer minuto y nos gritaron las cosas racistas más horribles. Era como si estuviéramos jugando al fútbol dentro de una jaula, de la que no podíamos escapar”, afirmó Vaessen.

El guardameta concluyó asegurando que está feliz de haber regresado a Groningen. El próximo domingo está programado el partido a domicilio contra el Excelsior en Róterdam.