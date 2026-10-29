Las últimas horas han sido testigo de una fuerte crisis en el seno del fútbol del Golfo en general, y del saudí en particular, a causa de la Liga de Campeones del Golfo para clubes en su edición actual.

La Federación de la Copa del Golfo de Fútbol había decidido, ayer miércoles, considerar al club saudí Al-Ettifaq como retirado de su partido contra el iraquí Erbil, en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo, y perdedor del encuentro por tres goles a cero.

El Al-Ettifaq no se presentó en el estadio del partido en Irak, después de que la Federación del Golfo rechazara aplazar el encuentro ante la imposibilidad del club saudí de viajar debido a las circunstancias actuales, según lo anunciado.

La situación provocó la indignación del periodista saudí Badr Al-Saqri, quien lanzó un ataque demoledor contra la Federación de la Copa del Golfo de Fútbol, al considerar que su postura en esta crisis es irresponsable e injustificada, afirmando que ha superado el nivel de la estupidez.

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Al-Saqri dijo en declaraciones al programa «Nadeena» del canal «MBC 1»: «La postura emitida por la Federación del Golfo de Fútbol es absolutamente irresponsable; algunas federaciones están en muerte cerebral y no se espera su recuperación».

Y agregó: «Esta federación me devuelve treinta años atrás; no quiero decir que sea una federación reaccionaria, pero no se recupera ni se renueva con el paso del tiempo, y esto es la continuación de un fracaso arraigado y extendido en las arterias y venas de la Federación del Golfo de Fútbol».

Y añadió: «Incluso en la Copa del Golfo Árabe que organizó recientemente el Reino de Arabia Saudí hubo escándalos que fueron silenciados, como las crisis de los precios de las entradas, los canales de transmisión y los reglamentos extraños».

El periodista saudí también restó importancia a la Liga de Campeones del Golfo para clubes, al considerar que no suma ni resta ni aporta nada, exigiendo a los clubes saudíes no participar en ese torneo durante los próximos años.

Y aclaró: «El torneo del Golfo, para mí, no se diferencia mucho de un torneo amistoso o de un torneo amistoso de Tabuk; es un torneo no reconocido por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), por lo que no tiene valor».

El comunicador saudí Abdulrahman Al-Humaidi comentó esas declaraciones diciendo: «La selección saudí conquistó la Copa del Golfo de selecciones, ¿acaso no debemos celebrarlo, o no debemos ganarla?».

Al-Saqri respondió: «Mientras participemos en ella, debemos conquistarla», añadiendo: «No estoy en contra del torneo, pero perdió su brillo hace muchos años».

Al-Humaidi volvió a comentar, diciendo: «La falta de reconocimiento del torneo del Golfo no reduce su importancia, a nivel de los enfrentamientos del Golfo y árabes, así como a nivel de la experiencia que adquieren los jugadores».

Y concluyó: «Al margen del reconocimiento del torneo del Golfo por parte de la Federación Internacional de Fútbol, a nivel técnico sus partidos son importantes».

Cabe recordar que la selección saudí se coronó campeona de la Copa del Golfo Árabe en su vigésima séptima edición, «Golfo 27», el día 6 de octubre del presente mes, tras vencer a su homóloga emiratí por dos goles a cero en el partido final.