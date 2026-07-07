Estrella de Egipto: ¿Enfrentarse a Messi? No nos centramos en un solo jugador

Mustafa Zico, jugador de Egipto, reconoció que el grupo asume la responsabilidad del partido de hoy ante Argentina en octavos del Mundial 2026 y destacó que el respaldo de la afición los motiva a seguir adelante.

En declaraciones a la web de la Federación Egipcia, Zico destacó el fuerte respaldo anímico y popular que impulsa al plantel a dar lo mejor ante el actual campeón.

«Somos muy conscientes de la responsabilidad y nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros para seguir adelante y hacer realidad el sueño de la afición egipcia», añadió.

Sobre el duelo ante Lionel Messi, aclaró: «Es uno de los mejores jugadores del mundo, pero nos enfocamos en toda la selección argentina, no solo en él».

Finalmente, subrayó la dificultad del encuentro: «Jugar contra Argentina es muy duro, pero saldremos a ganar».

Egipto llega tras eliminar a Australia en la ronda de 32 y busca sorprender a la campeona en Atlanta.

La Albiceleste llegó a octavos tras ganar sus tres partidos de grupo y eliminar con apuros a Cabo Verde (3-2 en prórroga) en la ronda anterior.

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