Zverev perdió por sorpresa su primer partido ante el italiano Lorenzo Musetti, que ha recuperado su mejor nivel, por 6:7 (5:7) y 2:6.

Para el hamburgués fue un duro revés, apenas dos días después de alcanzar el primer puesto del ranking ATP. El campeón del torneo en 2024 se quedó fuera de octavos de final del Masters en pista cubierta por segunda vez en nueve participaciones, tras una actuación que acabó siendo decepcionante. Antes del partido, Zverev había asegurado que el cansancio que lo había acompañado durante los torneos en Asia ya no era un problema.

«Es increíble. Estoy casi un poco sorprendido de lo bueno que fue mi nivel contra Sascha», dijo Musetti tras lograr su cuarta victoria en seis enfrentamientos con Zverev. Así, por primera vez desde 2022, un número uno del mundo perdió su primer partido como líder del ranking. Jan-Lennard Struff es ahora el único tenista alemán que sigue en competición y se enfrentará al argentino Thiago Agustín Tirante más tarde el miércoles.

Alexander Zverev recibe el reconocimiento de Nadal, Sinner y compañía

El lunes, Zverev, que terminará la temporada en curso en lo más alto del ranking ATP, ya había recibido un homenaje en la pista del pabellón situado en Nanterre, a las afueras de París. El jugador de 29 años recibió un trofeo y felicitaciones de figuras destacadas en un vídeo. Entre quienes le dedicaron unas palabras afectuosas estuvieron el especialista en tierra batida Rafael Nadal y Jannik Sinner, su predecesor en el primer puesto.

«Por supuesto, es una sensación fantástica. Ser el número uno del mundo es una locura», destacó Zverev en Sky antes del partido contra Musetti, que también lo había eliminado del torneo olímpico de 2024 en París. Musetti ha ido remontando poco a poco tras un año complicado y lleno de lesiones, que había comenzado como número ocho del mundo.

El italiano también empezó bien ante Zverev. El partido estuvo igualado y, cuando Zverev parecía tener asegurado el primer set en el desempate, Musetti elevó su nivel. Con cinco puntos consecutivos, el menos favorito se puso de repente por delante por 1:0 en sets.

Zverev, que después de sus títulos en París y Nueva York este año también quiere ganar la Copa Davis con el equipo alemán a finales de noviembre, tenía que reaccionar. Pero el golpe le pasó factura: una rotura temprana de Musetti en el segundo set encarriló la victoria del italiano.