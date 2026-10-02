En el VfL Wolfsburgo arde todo pese al reciente y contundente triunfo por 4-1 en el amistoso ante el TSV Havelse. El motivo de la inquietud es el capitán Maximilian Arnold, que tras el partido expresó claramente su frustración por su actual papel de suplente bajo las órdenes del nuevo técnico de los Lobos, Tobias Strobl.

Tras seis partidos oficiales, el veterano centrocampista de 32 años, que juega en Wolfsburgo desde 2009, apenas suma unos raquíticos 182 minutos disputados. Aunque esta figura emblemática de la Baja Sajonia contaba, tras una larga pausa por lesión, con una reincorporación gradual al equipo, la magnitud de su actual papel de habitual del banquillo supera las expectativas de Arnold.

"Simplemente no estoy satisfecho con la situación. Claro y directo: 0,0 satisfecho. Esa no es mi exigencia", expresó de forma inequívoca el centrocampista. Tras la larga baja forzada, Arnold sí contaba con dificultades para arrancar, pero "aun así no así", como dejó claro: "No contaba con esto".

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Maximilian Arnold critica su papel de suplente en el VfL Wolfsburgo

Ahora, Arnold buscó al parecer de forma deliberada dar el paso a la esfera pública para provocar un cambio pronto. El veterano sigue convencido de su valor deportivo para el equipo: "Aporto valor al equipo. Y espero que el entrenador también lo vea lo antes posible".

Si el técnico Strobl sigue sin compartir esta valoración, el emblema del Wolfsburgo insinúa consecuencias. Preguntado por las consecuencias si sigue sin contar con él, el capitán del Wolfsburgo respondió de forma elocuente: "Entonces ya veremos qué pasa".

El Wolfsburgo, que antes de la temporada era considerado el gran favorito al ascenso tras fichajes millonarios, ocupa actualmente solo la cuarta posición con once puntos después de seis partidos.