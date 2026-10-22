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Esto no me gusta: Mourinho abre el expediente del árbitro del Clásico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
España
Portugal

El debate se enciende antes del Clásico

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, comentó las filtraciones relacionadas con los nombres del equipo arbitral que dirigirá el Clásico contra el Barcelona, el próximo domingo, en el estadio Camp Nou, en el marco de la décima jornada de LaLiga.

Algunos informes de prensa señalaron en las últimas horas que Juan Martínez Munuera será el árbitro de campo, mientras que le asistirá en el videoarbitraje el colegiado Iglesias Villanueva.

Mourinho fue preguntado por su opinión sobre ambos árbitros, durante la rueda de prensa posterior a la victoria del Real Madrid sobre el Leipzig (4-1) el miércoles por la noche en la Liga de Campeones, y respondió: "Esto viene fuera de contexto, pero el anuncio se hará 24 horas antes del partido".

Y añadió, según recogió el diario "Marca": "No me gusta este tipo de información, ni me gusta que salga en este momento, y no me refiero aquí a estos dos árbitros en concreto".

El Barcelona lidera la clasificación de LaLiga con 27 puntos (pleno de victorias), con una ventaja de 6 puntos sobre el Real Madrid, que ocupa el tercer puesto.


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