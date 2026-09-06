Esto hizo Ruben van Bommel justo después de la victoria del PSV sobre el Ajax

Ruben van Bommel acudió al vestuario del Ajax tras el Ajax - PSV. Así lo desvela el director deportivo del PSV, Earnest Stewart, este domingo por la mañana en Goedemorgen Eredivisie, de ESPN.

Van Bommel cometió el sábado una durísima entrada sobre Aaron Bouwman, que más tarde tuvo que ser trasladado al hospital. Se produjo de inmediato un conato de tangana sobre el césped y el extremo izquierdo del PSV pareció salir bien parado con solo una tarjeta amarilla.

En el programa matinal le preguntan a Stewart qué hizo en el momento en que Van Bommel provocó revuelo durante el partidazo en el Johan Cruyff ArenA. "Ver si tenías que bajar para intentar calmar los ánimos. Pero no fue necesario".

"Creo que, en cualquier caso, debemos mantenernos al margen del campo. Tenemos que intentar conservar la calma. Porque eso también sirve de ejemplo para todo el mundo", añade el máximo responsable deportivo del PSV.

Stewart entiende, por otro lado, que un partido grande suele estar cargado de tensión en la mayoría de los casos. "También al principio de la temporada. Todo el mundo está buscando la evolución de los equipos. Se suma todo. Nosotros debemos mantenernos al margen del campo. Pasa mucho dentro de las líneas, para eso están los árbitros".

Van Bommel dejó una imagen bastante afectada tras el pitido final. Stewart revela lo que hizo el atacante de banda del PSV como una especie de penitencia por su comportamiento sobre el campo.

"Entró en el vestuario del Ajax después del partido para pedir disculpas. También hubo emociones de por medio", concluye así el director deportivo del PSV su repaso al agitado partidazo de Ámsterdam.