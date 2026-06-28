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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Daily Loos

Traducido por

¡Este es el calendario de la fase eliminatoria del Mundial de 2026!

World Cup

Ya terminó la fase de grupos del Mundial. Los favoritos siguen en carrera, pero también algunos outsiders avanzaron a dieciseisavos. Con los cruces definidos, la tensión crece.

¿Quién dará la sorpresa y quién levantará la Copa del Mundo el 19 de julio? ¡Cuéntanoslo en los comentarios!

WK-bracketVoetbalzone

Domingo 28 de junio

• 21:00 h | Sudáfrica – Canadá


Lunes 29 de junio

• 19:00 h | Brasil – Japón

• 22:30 h | Alemania – Paraguay


Martes 30 de junio

• 03:00 h | Países Bajos – Marruecos

• 19:00 h | Costa de Marfil – Noruega

• 23:00 h | Francia – Suecia


Miércoles 1 de julio

• 03:00 h | México – Ecuador

• 18:00 h | Inglaterra – República Democrática del Congo

• 22:00 h | Bélgica – Senegal


Jueves 2 de julio

• 02:00 h | Estados Unidos – Bosnia y Herzegovina

• 21:00 h | España – Austria


Viernes 3 de julio

• 01:00 h | Portugal – Croacia

• 05:00 h | Suiza – Argelia

• 20:00 h | Australia – Egipto


Sábado 4 de julio

• 00:00 h | Argentina – Cabo Verde

• 03:30 h | Colombia – Ghana

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