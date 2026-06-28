Ya terminó la fase de grupos del Mundial. Los favoritos siguen en carrera, pero también algunos outsiders avanzaron a dieciseisavos. Con los cruces definidos, la tensión crece.
¿Quién dará la sorpresa y quién levantará la Copa del Mundo el 19 de julio? ¡Cuéntanoslo en los comentarios!Voetbalzone
Domingo 28 de junio
• 21:00 h | Sudáfrica – Canadá
Lunes 29 de junio
• 19:00 h | Brasil – Japón
• 22:30 h | Alemania – Paraguay
Martes 30 de junio
• 03:00 h | Países Bajos – Marruecos
• 19:00 h | Costa de Marfil – Noruega
• 23:00 h | Francia – Suecia
Miércoles 1 de julio
• 03:00 h | México – Ecuador
• 18:00 h | Inglaterra – República Democrática del Congo
• 22:00 h | Bélgica – Senegal
Jueves 2 de julio
• 02:00 h | Estados Unidos – Bosnia y Herzegovina
• 21:00 h | España – Austria
Viernes 3 de julio
• 01:00 h | Portugal – Croacia
• 05:00 h | Suiza – Argelia
• 20:00 h | Australia – Egipto
Sábado 4 de julio
• 00:00 h | Argentina – Cabo Verde
• 03:30 h | Colombia – Ghana