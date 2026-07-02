«Estás malinterpretando mis palabras»... García se retracta de sus polémicas declaraciones contra Senegal

Rudi García, seleccionador de Bélgica, rectificó sus polémicas declaraciones tras la victoria 3-2 sobre Senegal que clasificó a su equipo para los octavos de final del Mundial 2026.

Tras la victoria 3-2 sobre Senegal, el técnico belga había criticado las tácticas de su colega Babi Thiaw.

Garcia declaró tras el partido: «Conocemos a estos equipos; pierden su organización táctica hacia el final del partido. Sabíamos que, al ponerse 2-0, intentarían proteger la ventaja, lo cual considero un error grave. Me recordaron que, si vamos 2-0 arriba, no debo hacer lo mismo, porque cuando encajas un gol, como les ocurrió al 2-1, el partido cambia por completo».

Sus palabras, consideradas despectivas hacia Senegal y el fútbol africano, le valieron numerosas críticas.

Según Foot Mercato, García reculó.

Al ser presionado por un periodista senegalés, el técnico francés reculó.

El técnico francés aclaró: «No, no, yo no he dicho eso. Estás malinterpretando mis palabras. Lo que dije es que, cuando vas ganando —y esto se aplica a todos los equipos del mundo—, tiendes a replegarte e intentar proteger tu portería. Por eso nosotros nos lanzamos al ataque y ellos se replegaron».

Si no hubiéramos marcado el 2-1, no habríamos remontado. Pero cuando un equipo marca y el marcador se pone 2-1, el partido cambia: lo positivo queda del lado belga y lo negativo, del senegalés. Eso nos pasó a nosotros y nos permitió empatar antes del final».

Y añadió: «En la prórroga fue como un combate de boxeo: ambos equipos se intercambiaron golpes. Luego llegó el penalti, justificado, y gracias a él ganamos».

Y García concluyó: «Dado que sois de la prensa senegalesa, Senegal merece que se le preste tanta atención como a nosotros. Pero estamos muy contentos de que se nos haya prestado atención a nosotros, porque hemos recorrido un largo camino».

Al ser preguntado en la rueda de prensa por las palabras de García, Thiaw respondió: «Esa es su opinión, no la mía. Estábamos en una buena situación y, tras la victoria, es más fácil hablar».