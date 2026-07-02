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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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«Estás malinterpretando mis palabras»... García se retracta de sus polémicas declaraciones contra Senegal

Belgium vs Senegal
Belgium
Senegal
World Cup
R. Garcia
P. Thiaw
Bélgica
Senegal
EE. UU.
Francia

Los titulares de los periódicos tras la victoria de Bélgica sobre Senegal

Rudi García, seleccionador de Bélgica, rectificó sus polémicas declaraciones tras la victoria 3-2 sobre Senegal que clasificó a su equipo para los octavos de final del Mundial 2026.

Tras la victoria 3-2 sobre Senegal, el técnico belga había criticado las tácticas de su colega Babi Thiaw.

Garcia declaró tras el partido: «Conocemos a estos equipos; pierden su organización táctica hacia el final del partido. Sabíamos que, al ponerse 2-0, intentarían proteger la ventaja, lo cual considero un error grave. Me recordaron que, si vamos 2-0 arriba, no debo hacer lo mismo, porque cuando encajas un gol, como les ocurrió al 2-1, el partido cambia por completo».

Sus palabras, consideradas despectivas hacia Senegal y el fútbol africano, le valieron numerosas críticas.

Según Foot Mercato, García reculó.

World Cup
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Al ser presionado por un periodista senegalés, el técnico francés reculó.

El técnico francés aclaró: «No, no, yo no he dicho eso. Estás malinterpretando mis palabras. Lo que dije es que, cuando vas ganando —y esto se aplica a todos los equipos del mundo—, tiendes a replegarte e intentar proteger tu portería. Por eso nosotros nos lanzamos al ataque y ellos se replegaron».

Si no hubiéramos marcado el 2-1, no habríamos remontado. Pero cuando un equipo marca y el marcador se pone 2-1, el partido cambia: lo positivo queda del lado belga y lo negativo, del senegalés. Eso nos pasó a nosotros y nos permitió empatar antes del final».

Y añadió: «En la prórroga fue como un combate de boxeo: ambos equipos se intercambiaron golpes. Luego llegó el penalti, justificado, y gracias a él ganamos».

Y García concluyó: «Dado que sois de la prensa senegalesa, Senegal merece que se le preste tanta atención como a nosotros. Pero estamos muy contentos de que se nos haya prestado atención a nosotros, porque hemos recorrido un largo camino».

Al ser preguntado en la rueda de prensa por las palabras de García, Thiaw respondió: «Esa es su opinión, no la mía. Estábamos en una buena situación y, tras la victoria, es más fácil hablar».

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