Estados Unidos vs. Uruguay, amistoso internacional: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Estados Unidos recibe a Uruguay este martes 18 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo local) en el estadio Raymond James, en partido amistoso internacional de fecha FIFA.

Las Barras y las Estrellas llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-1 a Paraguay en su último juego, con anotaciones de Giovanni Reyna y Folarin Balogun.

Por su parte, la Celeste empató por 0-0 frente a México en su más reciente partido de liga.

Por su parte, la Albirroja también se midió con Japón (2-2) y Corea del Sur (0-2) en octubre, también con resultados cuestionables para su proceso de cara a la Copa del Mundo.

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España Por confirmar Sudamérica Disney+ (Sudamérica), DSports, Cardinal TV, Montecable, AUF TV (Uruguay) México ESPN, Disney+ Estados Unidos Universo, TNT, Peacock, HBO MAX, TruTV, Fubo Sports

El partido será transmitido en Estados Unidos por Universo, TNT, Peacock, HBO MAX, TruTV y Fubo Sports. En México y Sudamérica se puede seguir el compromiso por Disney+, mientras que en suelo mexicano también estará la opción ESPN.

El partido se disputa este martes 18 de octubre a las 19:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Raymond James.

Argentina:21:00 horas

España: 01:00 horas (miércoles 19)

01:00 horas (miércoles 19) Estados Unidos: 19:00 (tiempo del este)

19:00 (tiempo del este) México:18:00 horas

Noticias de la Selección de Estados Unidos

Mauricio Pochettino no dudó en alabar a Marcelo Bielsa previo al duelo que tendrán en los banquillos.

"Mi admiración y mi respeto son enormes. No puedo considerarlo un amigo. No puedo considerarlo una persona normal; es un respeto mucho más grande. Le hablo como a un hombre que uno admira, es tu ídolo. Siempre esperas que él salude primero, después vos saludás", expresó.

Noticias de la Selección de Uruguay

Marcelo Bielsa dejó libres a cinco jugadores tras el partido con México, por lo que no estarán disponibles para medirse a Estados Unidos. Los futbolistas descartados son: Sebastián Cáceres, José Luis Rodríguez, Santiago Homenchenko, Facundo Pellistri e Ignacio Laquintana.

