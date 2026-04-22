Estadísticas curiosas: un defensa con 144 goles y 148 asistencias quedará libre al final de esta temporada

James Tavernier, icono del Rangers FC, dejará el club al final de esta temporada. El lateral derecho de 34 años, según Fabrizio Romano, buscará un nuevo reto como agente libre.

Su llegada en 2015, procedente del Wigan Athletic por solo 250 000 euros, marcó el inicio de una etapa dorada.

En Glasgow se convirtió en capitán y en el favorito de la afición. Formado en Leeds United y Newcastle United, tuvo opciones de jugar en la Premier League, pero siempre se mantuvo fiel al club.

Hasta la fecha ha disputado 562 partidos oficiales con los ‘Gers’. Sus números son extraordinarios para un defensa:

Con la camiseta de los ‘Gers’ ha marcado 144 goles y dado 148 asistencias. En la 2021/22 fue el máximo goleador de la Europa League.

En la final de esa campaña europea, el Rangers de Giovanni van Bronckhorst cayó en los penaltis ante el Eintracht de Fráncfort.

Con los ‘Gers’ ha conquistado cinco ligas escocesas y esta temporada podría sumar la sexta si superan al Hearts en la tabla.