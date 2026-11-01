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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

"Estaba buscando un problema": un experto arbitral lo señala tras el polémico penalti de Mbappé

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
K. Mbappe
España
Francia

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Continuaron las airadas reacciones en torno al penalti que el árbitro Munuera Montero señaló a favor de Kylian Mbappé durante el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Racing de Santander, después de que varios analistas lo consideraran una decisión incorrecta, aunque coincidieran en la dificultad de revertirla una vez que el árbitro había pitado.

La cadena "Cadena COPE" destacó la opinión de Pedro Martín, experto en arbitraje de la emisora, quien puso en duda la validez de la decisión y aseguró que el contacto que sufrió el delantero francés dentro del área no fue suficiente para señalar un penalti.

Mbappé había caído al suelo tras un ligero contacto con un defensa del Racing, lo que llevó a Munuera Montero a señalar un penalti que el astro francés se encargó de transformar con éxito, dando ventaja al Real Madrid en el partido.

Martín explicó que entiende el motivo por el que el árbitro tomó esa decisión, dada la naturaleza del jugador que sufrió el contacto, pero considera que la jugada no merecía castigar al equipo anfitrión con un penalti, y afirmó: "Si un jugador como él salta... es que está buscando el problema".

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Pese a criticar la decisión, el experto en arbitraje señaló que el árbitro, una vez que vio un contacto por mínimo que fuera y decidió pitar, difícilmente podía rectificar su decisión, y añadió: "El árbitro vio un contacto leve y pitó. Eso es todo, se equivocó".

La opinión de Martín suma una nueva voz a la polémica que generó el penalti, en medio de las críticas que recibió la decisión de Munuera Montero, sobre todo cuando más de un analista considera que el contacto con Mbappé no fue suficiente para señalar una falta.

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