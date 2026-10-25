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El entrenador del PSG, Luis Enrique, elogió la rápida evolución del central ucraniano Illia Zabarnyi desde su llegada al club. El técnico se mostró encantado con la creciente serenidad del defensa tras una primera temporada en París repleta de títulos.

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Zabarnyi continúa su ascenso en la defensa del Paris Saint-Germain

El central ucraniano Illia Zabarnyi se ha consolidado como una pieza fundamental de la defensa del Paris Saint-Germain a las órdenes de Luis Enrique. El jugador de 24 años hizo historia al convertirse en el primer ucraniano del PSG tras incorporarse en agosto de 2025 con un contrato definitivo de cinco años.

Zabarnyi disfrutó de una primera temporada sensacional en la capital francesa, en la que ganó cuatro títulos importantes, incluida la Liga de Campeones de la UEFA.

El defensa marcó su primer gol con el club en la victoria liguera por 2-0 ante el Auxerre la pasada temporada.

Luis Enrique destaca la experiencia y la serenidad del defensa

Luis Enrique elogió la capacidad de Zabarnyi para adaptarse sin dificultades a un equipo de élite tras debutar en la victoria por 1-0 ante el Nantes. «Está jugando mucho y tenemos mucha confianza en él», declaró Luis Enrique.

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«Está preparado. Es un jugador joven, pero ya tiene experiencia».

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«Creo que mejorará el nivel que mostró la temporada pasada. No es fácil llegar a un equipo con tantos éxitos, pero estoy satisfecho con lo que he visto», añadió el entrenador.

El internacional ucraniano se afianza como central

Luis Enrique subrayó la creciente confianza de Zabarnyi sobre el terreno de juego mientras sigue acumulando minutos con regularidad en las competiciones nacionales y europeas. «Siento que está cada vez más cómodo cada vez que juega», señaló.

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«Es un jugador muy interesante. Estoy muy contento de tenerlo en la plantilla».

La solidez defensiva de Zabarnyi ha ayudado al PSG a mantenerse cerca de lo más alto de la Ligue 1.

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El defensa se prepara para pruebas decisivas en Francia y Europa

Zabarnyi tiene opciones de desempeñar un papel destacado en el duelo del lunes en la zona alta de la tabla ante el Lyon en el Parque de los Príncipes.

El defensa tratará de mantener su regularidad defensiva mientras el PSG aspira a conquistar más títulos esta temporada.

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El PSG vuelve a la competición en la Ligue 1 con el objetivo de ampliar a tres puntos su ventaja al frente de la clasificación.