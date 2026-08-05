El Ajax tiene la opción de fichar definitivamente a Jofre Torrents al término de esta temporada procedente del FC Barcelona. Así lo informa ESPN. Antes, este mismo miércoles, Mundo Deportivo ya anunció que el club de Ámsterdam va a incorporar cedido al lateral izquierdo de diecinueve años para la próxima temporada.

En principio, Caio Henrique será el lateral izquierdo titular la próxima temporada, con Owen Wijndal por detrás. Sin embargo, este último aún podría salir, por lo que Torrents podría convertirse en el suplente de Henrique.

Si Wijndal se queda, parece que Torrents tendrá que centrarse sobre todo en el Jong Ajax. La llegada de Torrents al Ajax, por cierto, todavía no es oficial, aunque parece ser solo cuestión de tiempo.

Hace tres días ya quedó claro que Ajax y Barcelona estaban cerca de un acuerdo. El club de Ámsterdam llevaba tiempo siguiendo a Torrents: Mundo Deportivo informó por primera vez del interés el 22 de junio. Barcelona vio con buenos ojos una cesión desde el principio, porque el club ve mucho futuro en el internacional juvenil y quiere que adquiera experiencia en otro lugar.

Torrents está muy bien considerado dentro del Barcelona y volvió a recibir mucha confianza de Hansi Flick durante la pretemporada. El defensa fue incluso titular como lateral izquierdo la semana pasada en el amistoso contra el Birmingham. Sin embargo, debido a la competencia en Cataluña, parece haber pocas perspectivas de contar con minutos de forma regular en el primer equipo la próxima temporada.

Con Alejandro Balde y Gerard Martín, Flick ya dispone de varias opciones en el lado izquierdo de la defensa, mientras que el Barcelona también está trabajando en la llegada de João Cancelo. Al mismo tiempo, para Torrents, el Barça Atlètic ya no es el escenario deseado para su desarrollo. Por eso, en el Barcelona consideran que una temporada en el Ajax es un siguiente paso adecuado.

El español de diecinueve años debutó oficialmente con el Barcelona la temporada pasada y acabó disputando cuatro partidos con el primer equipo. Flick confía mucho en Torrents y quiere seguir de cerca su desarrollo. Eso también explica por qué el Barcelona no quiere desprenderse de él de forma definitiva.

Torrents pasó por casi toda la cantera del Barcelona. Llegó en 2017 procedente del Reus Deportiu y el año pasado amplió su contrato hasta mediados de 2028. Entonces, el club catalán lo describió como un lateral izquierdo físicamente fuerte que puede aportar tanto en defensa como en ataque.