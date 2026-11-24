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Levi Smans espera fichar el próximo verano por uno de los tres grandes tradicionales de Países Bajos, según ha declarado el centrocampista del sc Heerenveen a L1 Nieuws.

Smans pasó por todas las categorías inferiores del VVV-Venlo y llegó al Heerenveen en el verano de 2024 por 350.000 euros.

En su primera temporada en Frisia disputó 33 partidos con el club. Marcó cuatro goles y dio tres asistencias.

En el primer partido de su segunda temporada en el Heerenveen, ante el FC Volendam, sufrió un duro revés. Smans se rompió el ligamento cruzado y no volvió a jugar en toda aquella temporada.

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Ahora está plenamente recuperado y desempeña un papel importante en una temporada que, hasta el momento, está siendo muy exitosa para el club: el Heerenveen ocupa la sexta posición.

Tras diez partidos, Smans suma un gol y nada menos que cinco asistencias. Destacó especialmente en el encuentro contra el Feyenoord.

El jugador de Limburgo quiere dar un salto al acabar esta temporada, según revela al medio regional L1. «Las últimas semanas me están yendo bien. Soy importante para el club».

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«Mis estadísticas también son buenas», continúa. «Diría que ya estoy rindiendo por encima de mi nivel. Espero dar un buen salto a uno de los tres grandes de Países Bajos».

«Me haría mucha ilusión porque así también podría jugar competiciones europeas, pero irme al extranjero también me parece fantástico», concluye.