Espanyol vs. FC Barcelona, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Espanyol recibe a FC Barcelona este sábado 3 de enero a las 21:00 horas en el estadio RCDE, por la décima octava jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Espanyol vs. FC Barcelona de LaLiga 2025-26

Los Pericos llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-1 a Athletic Club de Bilbao en la fecha 17, con goles de Carlos Romero y Pere Milla. El equipo dirigido por Manolo González es quinto en la clasificación con 33 puntos, al borde de meterse a los puestos.

Por su parte, los Culés derrotaron por 2-1 a Villarreal en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Raphinha y Lamine Yamal. El cuadro a cargo de Hansi Flick es líder en la tabla con 46 unidades, cuatro por encima del Real Madrid.

Cómo ver Espanyol vs FC Barcelona, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, Orange Fútbol y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio de Espanyol vs FC Barcelona

Primera División - Primera División RCDE Stadium

El partido se disputa este sábado 3 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de RCDE.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Espanyol

El derbi suele vivirse con gran intensidad en las gradas, pero este tiene un condimento extra en especial, el regreso de Joan García al RCDE por primera vez desde su salida al Barcelona. La situación puede llegar a ser tan delicada que la Federación Catalana de Peñas del Espanyol lanzó un comunicado pidiendo cabeza fría a los aficionados a los Pericos.

"Somos conscientes de los sentimientos respecto a su regreso pero es esencial tener, dentro de lo posible, la cabeza fría. Hay muchos factores externos que nos miran con lupa y están deseando atacarnos. Además, no podemos olvidar que el estadio está apercibido de cierre, por ello hay que ser conscientes de lo que nos jugamos.

El primer equipo nos está haciendo disfrutar esta temporada como pocas veces había ocurrido y, como los propios jugadores reconocen, es en parte gracias al apoyo que tienen cuando juegan en casa. Por ese motivo pido a todos los y las peñistas que, por favor, durante los 90 minutos tengamos un comportamiento que no hipoteque el resto de la temporada y animemos al equipo sin parar", se puede leer en el comunicado.

Noticias del FC Barcelona

Por su parte, los Culés buscan resolver su incómoda situación en la portería, con el descontento de Ter Stegen. En los últimos días se ha reportado el interés del Girona por el guardameta alemán, quien busca actividad en los siguientes seis meses de cara a la Copa del Mundo.

Cómo llegan al partido

